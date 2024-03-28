Кременчуцька поліція розшукує зниклу безвісти Аліну Іванову

Сьогодні вдень жінка піщла з дому і досі не повернулася
Кременчуцькі поліцейські розшукують зниклу безвісти 31-річну Аліну Іванову. Про це повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, жінка сьогодні, 28 березня, близько 16.00 пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст 170 см, темне, коротке волосся, карі очі, худорлявої статури. Одягнена жінка була у темно-зелену куртку, фіолетову шапку, джинси з малюнком, чорні кросівки.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Аліни Іванової, правоохоронці просять звертатися за телефоном 0997933504.
Нагадаємо, цими вихідними поліція Полтавщини розшукувала безвісти зниклого Олега Кусайка.
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