Кременчуцька поліція розшукує зниклу безвісти Аліну Іванову

Сьогодні, 22:15 Переглядів: 116

Сьогодні вдень жінка піщла з дому і досі не повернулася

Кременчуцькі поліцейські розшукують зниклу безвісти 31-річну Аліну Іванову. Про це повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, жінка сьогодні, 28 березня, близько 16.00 пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 170 см, темне, коротке волосся, карі очі, худорлявої статури. Одягнена жінка була у темно-зелену куртку, фіолетову шапку, джинси з малюнком, чорні кросівки.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Аліни Іванової, правоохоронці просять звертатися за телефоном 0997933504.

Нагадаємо, цими вихідними поліція Полтавщини розшукувала безвісти зниклого Олега Кусайка.