Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Олега Кусайка

Правоохоронці відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління розшукують безвісно зниклого Кусайка Олега Олеговича, 1988 року народження, мешканця села Колісниківка Кобеляцької громади. За попередньою інформацією чоловік 18 березня залишив свою домівку та наразі його місце перебування не відоме.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклого: на вигляд близько 40 років, зріст 190 см, худорлявої статури. Має руде волосся та блакитні очі. Із особливих прикмет чоловік має шрами на голові від рубаних ран та шрами на верхній і нижній губах.
Нагадаємо, поліціянти Полтавщини затримали двох осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в Кременчуцькому районі. Пправоохоронці ретельно спланували спецоперацію з затримання злочинців, враховуючи наявність зброї у розбійників, та вжили необхідних заходів, щоб не постраждав ніхто із цивільних осіб.
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