Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Олега Кусайка

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 495

Чоловік залишив свою домівку 18 березня й наразі його місце перебування не відоме

Правоохоронці відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління розшукують безвісно зниклого Кусайка Олега Олеговича, 1988 року народження, мешканця села Колісниківка Кобеляцької громади. За попередньою інформацією чоловік 18 березня залишив свою домівку та наразі його місце перебування не відоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: на вигляд близько 40 років, зріст 190 см, худорлявої статури. Має руде волосся та блакитні очі. Із особливих прикмет чоловік має шрами на голові від рубаних ран та шрами на верхній і нижній губах.

- Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-66-06-040, 095-05-00-366 або за номером 102, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліціянти Полтавщини затримали двох осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в Кременчуцькому районі. Пправоохоронці ретельно спланували спецоперацію з затримання злочинців, враховуючи наявність зброї у розбійників, та вжили необхідних заходів, щоб не постраждав ніхто із цивільних осіб.