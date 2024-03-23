Стали відомі подробиці затримання поліціянтами розбійників, які напали на АЗС біля Кременчука

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 473

За словами правоохоронців, вони спланували спецоперацію з затримання, враховуючи наявність зброї у розбійників, та вжили необхідних заходів, щоб не постраждав ніхто із цивільних

Поліцейські Полтавщини встановили та затримали групу осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Нападниками виявилися 36 та 24-річний мешканці Кременчука, які раніше мали проблеми із законом. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов 23 березня.

За його словами, до поліції Полтавщини 20 березня близько 1.40 надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС в селі Мала Кохнівка. На місце події прибули патрульні наряди поліції, слідчо-оперативна група, оперативники й слідчі Кременчуцького райуправління, спеціалісти-криміналісти, працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Полтавщини.

Поліцейські з’ясували, що двоє озброєних чоловіків у масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з 95 тисячами гривень. Після цього розбійники втекли.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження та розпочала оперативно-розшукові заходи.

— Враховуючи, що фігуранти під час розбійного нападу використовували зброю, ми ретельно спланували спецоперацію щодо їх затримання та вжили необхідних превентивних заходів, щоб не постраждав ніхто із цивільних осіб. Одного з нападників затримали 21 березня, а іншого — ввечері 22 березня. Під час проведення обшуків у правопорушників вилучили автоматичну зброю, транспортні засоби, гроші та інші речові докази, — повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За його словами, обом фігурантам вже повідомили про підозру. Одного з них взяли під варту, а щодо іншого — вирішується питання щодо обрання судом аналогічного запобіжного заходу.

— Я вдячний поліцейським територіального підрозділу, оперативникам карного розшуку, слідчим, працівникам криміналістичного аналізу та інших оперативних служб ГУНП, а також поліцейським підрозділу особливого призначення та спецпризначенцям підрозділу КОРД, які брали участь у розкритті цього злочину, за високий професіоналізм, хоробрість, рішучість та якісно виконану роботу, — повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За цим фактом розслідуються кримінальні провадження, відкриті за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1, 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що 20 березня у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку, що знаходиться на повороті на Горішні Плавні. А вчора, 22 березня, увечері наш журналіст був на місці події, коли поліціянти затримували другого чоловіка, що підозрюється у розбої.