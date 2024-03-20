У Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку (доповнено)

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Сьогодні, 20 березня, у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку, що знаходиться на повороті на Горішні Плавні. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із власних джерел.

Як повідомили журналістам читачі, невідомі мали при собі пістолет та автомат.

З каси заправки злодії викрали 95 тисяч гривень.

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За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, на місці події поліція проводить оперативно-слідчі дії. Постраждалих внаслідок злочинного нападу немає. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Деталі події пресофіцерка обіцяла повідомити пізніше.

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За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, подія сталася у селі Мала Кохнівка 20 березня близько 1.40. Двоє невідомих погрожували зброєю касиру автозаправної станції, вкрали гроші та зникли.

Правоохоронці проводять невідкладні оперативно-розшукові заходи на території Полтавської області та сусідніх регіонів.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією з приводу пограбування, повідомити її до поліції за номером 102 або за номерами: +380 (98) 739 26 30, +3 80 (97) 703 39 18.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік розбив 72-річній жінці голову та пограбував її.