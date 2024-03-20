Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку (доповнено)

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 978

 

Грабіжники вкрали із каси заправки 95 тисяч гривень

Сьогодні, 20 березня, у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку, що знаходиться на повороті на Горішні Плавні. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із власних джерел.

Як повідомили журналістам читачі, невідомі мали при собі пістолет та автомат.

З каси заправки злодії викрали 95 тисяч гривень.

Доповнено:

За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, на місці події поліція проводить оперативно-слідчі дії. Постраждалих внаслідок злочинного нападу немає. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Деталі події пресофіцерка обіцяла повідомити пізніше.

Доповнено:

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, подія сталася у селі Мала Кохнівка 20 березня близько 1.40. Двоє невідомих погрожували зброєю касиру автозаправної станції, вкрали гроші та зникли. 

Правоохоронці проводять невідкладні оперативно-розшукові заходи на території Полтавської області та сусідніх регіонів.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією з приводу пограбування, повідомити її до поліції за номером 102 або за номерами: +380 (98) 739 26 30, +3 80 (97) 703 39 18.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік розбив 72-річній жінці голову та пограбував її.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук пограбування озброєння розбійний напад заправка крадіжка гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх