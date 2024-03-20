Підсумкова медична рада відбулась в Горішніх Плавнях

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Відбулася підсумкова медична рада. Її учасники обговорили роботу галузі охорони здоров’я Горішніх Плавнів за 2023 рік. Учасниками заходу, крім членів медичної ради, стали медичні директори, завідуючі відділеннями міської лікарні, міські позаштатні фахівці управління охорони здоров’я, провідні спеціалісти та головні бухгалтери медзакладів. До участі у заході долучилася заступниця міського голови Надія Угнічева, до компетенції якої, зокрема, входять питання охорони здоров’я. Про питання, які обговорювалися — у статті видання «Хроніки тижня».

Відкриваючи захід, начальник управління охорони здоров’я міської ради Віктор Дудник наголосив, що робота закладів охорони здоров’я громади продовжується в умовах воєнного стану.

«Маємо можливість підбити підсумки роботи галузі: ознайомитися з аналізом фінансово-економічної діяльності, аналітико-статистичним аналізом діяльності медичної сфери, проведенням санітарно-освітньої роботи серед населення у підпорядкованих закладах протягом минулого року», — зазначив Віктор Дудник.

Начальниця відділу фінансово-економічної діяльності управління охорони здоров’я Алла Терещенко повідомила, що на 2023 рік фінансування галузі з бюджету громади було затверджено в розмірі 67,88 млн грн. Із них на заробітну плату та нарахування було спрямовано 30,98 млн грн, придбання медикаментів — 3,34 млн грн, харчування — 2,34 млн грн, оплату комунальних послуг — 19,06 млн грн, соціальне забезпечення — 1,06 млн, інші потреби — 11,06 млн грн. Також були виділені кошти на капітальні видатки, зокрема, до міської лікарні надійшло 5,83 млн грн, до Центру ПМСД — 363 тис. грн. Було використано 1,83 млн грн (31,5%) та 356,5 тис. грн (98,2%) відповідно. Неосвоєні кошти були повернуті до бюджету громади і цьогоріч вони надійшли до закладів. Крім того, минулого року було залучено 15,56 млн грн позабюджетних коштів: від платних медичних послуг, юридичних та фізосіб, оренди майна. Із місцевого бюджету фінансувалися п’ять програм: розвитку й підтримки міської лікарні на 2023-2025 роки (55 млн грн), розвитку і підтримки Центру ПМСД на 2023-2025 роки (10,51 млн грн), забезпечення зубного протезування громадян пільгових категорій на 2021-2023 роки (779,98 тис. грн), підтримки незахищених верств населення на 2020-2024 роки (2,99 млн грн), фінансової підтримки КП «Горішньоплавнівська госпрозрахункова поліклініка» з направленням внесків до статутного капіталу закладу на 2021-2023 роки (96,87 тис. грн). Також надходили кошти від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) на оплату надавачам допомоги за програмою медичних гарантій.

У структурі захворювань серед дорослого населення на першому місці хвороби органів дихання, на другому — травми та отруєння, на третьому — хвороби системи кровообігу. У дітей на першому місці хвороби органів дихання, на другому — травми та отруєння, на третьому — хвороби кістково-м’язової системи.

Надія Угнічева висловила подяку представникам медичної галузі за роботу і зауважила, що минулого року дефіцит коштів державного бюджету майже на 70% покривався із зовнішніх джерел. Невчасно надходили кошти від НСЗУ за програмою медичних гарантій.

«Сьогодні наповнення бюджету громади — складна справа. Усе залежить від стабільної роботи бюджетоутворюючих підприємств, перш за все — Полтавського ГЗК», — наголосила заступниця міського голови.

Надія Угнічева також акцентувала на проблемі дефіциту кадрів у медичній галузі міста.

«У мене до вас велике прохання, шановні керівники різного рівня нашої медичної галузі: цінуйте кожного медичного працівника, дбайте, турбуйтеся про нього», — закликала вона й окремо наголосила на важливості забезпечення молодих спеціалістів житлом.

«Сьогодні всі молоді спеціалісти мають можливість отримати підтримку з бюджету громади за різними програмами, щоб придбати квартиру у новобудові», — зауважила заступниця міського голови.