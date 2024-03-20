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У законопроєкті про посилення мобілізації пропонують заборонити громадянам вести відеозйомку вручення повісток

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 555

 

Профільний парламентський комітет не підтримав цю правку до урядового законопроєкту про посилення мобілізації

На засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який є профільним при розгляді урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), народні депутати відхилили поправку щодо права громадян на ведення фото- та відеозйомки при врученні їм повісток. А правку про те, що співробітники ТЦК мають показувати посвідчення та представлятися під час вручення повісток підтримали. Загалом учора, 19 березня, на засіданні парламентського комітету розглянули 660 поправок до законопроєкту.

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Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі народний депутат Дмитро Разумков. Він звернув увагу на те, що у разі залишення цієї норми під час ухвалення законопроєкту представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані називати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

— Однак комітет не підтримав ще одну правку, яка надає право громадянам також вести фото- і відеофіксацію під час вручення їм повісток. Будемо наполягати на її врахуванні під час розгляду законопроєкту в сесійній залі, — наголосив Дмитро Разумков.

На засіданні також було досягнуто значного прогресу в розгляді змін, що стосуються відстрочок від призову під час мобілізації.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів про те, як вдається районним ТЦК області виконувати заявки Генштабу ЗСУ на поповнення військових частин, мобілізацію силовиків та військових пенсіонерів, проходження військової служби жінками, рекрутинг та російські фейки та наративи в українському інформаційному просторі. Він також відповів на питання, чи варто знижувати призовний вік для мобілізації та надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених, а також повідомив, що працівники ТЦК та СП під час вручення повісток використовують відеокамери. За словами Романа Істоміна, це робиться «для усунення напруженості під час виконання завдань з оповіщення» та щоб «у випадку виникнення конфліктних ситуацій було відео для уникнення маніпуляцій».

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада повістки мобілізація ТЦК та СП
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