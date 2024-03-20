Найближчими днями у Глобиному перекриють залізничний переїзд

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 242

21 та 22 березня у Глобиному з 10.00 до 16.30 буде перекритий залізничний переїзд на вулиці промисловій. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії».

На місці охороняємого переїзду 249 км ПК ремонтники проводитимуть колійні роботи по розрядці та зварюванню рейкових плітей безстикової колії з розбиранням переїзного настилу.

Водіям варто об'їжджати цю ділянку по неохороняємому залізничному переїзду, який знаходяться на 248 км ПК 4 (м.Глобине, вул. Заводська) та охороняємому залізничному переїзді 251 км ПК 2 (м.Глобине, вул. Центральна).

Нагадаємо, у Кременчуці з 25 березня по 30 жовтня на Крюківському мосту ремонтуватимуть дорогу — у цей час буде цілодобово перекритий один із пішохідних тротуарів.