На Кременчуцькому водосховищі правоохоронці вилучили 500 метрів браконьєрських сіток

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Також під час рейду правоохоронці зупинили порушника навігації на воді

На Кременчуцькому водосховищі поблизу села Липове правоохоронці під час патрулювання правоохоронці знайшли та вилучили з водойми 500 м браконьєрських сіток з рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як зазначив Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, усі вилучені сітки правоохоронці опечатали й передали для подальшого знищення, а рибу випустили назад у водойму.

Також під час рейду правоохоронці побачили порушника навігації на воді та склали на нього постанову.

Як повідомляють у поліції, з початку дії воєнного стану правоохоронці склали 323 постанови за ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями поліція вилучила 250 метрів браконьєрських сіток з Кременчуцького водосховища.