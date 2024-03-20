Кременчуцьких школярів запрошують до ліцею «Політ» на день відкритих дверей

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 151

Кременчуцьких учнів 7-9 класів запрошують до ліцею «Політ» 22 березня на День відкритих дверей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники закладу освіти.

Школярі матимуть можливість дізнатися основну інформацію про вступ до ліцею у 2024 році, познайомитися з закладом освіти, потрапити в наукові лабораторії відповідно до профілів навчання в ліцеї і зробити свої перші наукові відкриття, а також поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Для участі у заході учнів просять попередньо зареєструватися за посиланням.

Розпочнеться захід о 13.00 в актовій залі ліцею за адресою вул. Валентини Федько, 33.

Контакти ліцею:

Нагадаємо, у цьому році викладачка Наукового ліцею «Політ» Анна Старчик стала переможницею обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2024» у номінації «Українська мова та література».

Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Анною Старчик. Про те, як у 2014 році жінка «українізувалася» сама, та як прищеплює дітям любов до мови та літератури сьогодні, читайте у матеріалі: «В жодній країні світу ми не почуємо: «И так поймут», — Анна Старчик про українську мову та особливості її викладання.