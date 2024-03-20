Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію

В Україні розглядається можливість призову на військову службу людей із судимістю, а також ув’язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі. Відповідні пропозиції розглядаються під час обговорення урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№ 10449), який був ухвалений у першому читанні 7 лютого.
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Схожі пропозиції були включені до законопроєкту № 11079, який внесли до Верховної Ради 13 березня та який передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у разі підписання контракту на проходження військової служби.
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У лютому міністр юстиції Денис Малюська висловлювався щодо можливості мобілізувати громадян, позбавлених волі, на військову службу за мобілізацією, навіть, примусово.
Наскільки багато таких громадян в Україні та чи може це допомогти розв'язати проблеми з укомплектуванням ЗСУ та відмовитися від посилення мобілізації?
Про мобілізаційний потенціал серед засуджених розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає Суспільне.
За її словами, в Україні є близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання. В уряді насамперед розглядають можливість залучення до ЗСУ саме цієї категорії громадян — засуджених.
Заступниця міністра додала, що поки невідомо, скільки з них відповідають вимогам, щоб мати право приєднатися до лав ЗСУ, адже саме ці питання мають унормувати у законах народні депутати.
Друга категорія — це ув’язнені, які зараз відбувають покарання, пов’язане з позбавленням волі. Таких налічується близько 26 тисяч осіб. Їх пропонують залучати на військову службу за контрактом у добровільному порядку.
Олена Висоцька зазначила, що люди, які мають судимість і вже відбули покарання, є вільними людьми. І захист країни — це їх конституційний обов’язок, як і усіх інших громадян України. А заборона людям з судимістю служити в армії є застарілою законодавчою нормою часів СРСР.
Мотивацією проходження військової служби для засуджених, які відбувають покарання, може бути їхнє умовно-дострокове звільнення за рішенням суду.
За потреби призову 500 тисяч військовозобов’язаних для поповнення Сил оборони, про що неодноразово говорили керівники країни та ЗСУ, можливість призову декількох десятків тисяч засуджених та ув’язнених, кардинально не розв'яже проблеми з комплектацією військових частин. Отже, потреба у посиленні мобілізації залишається.
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Нагадаємо, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених і ув’язнених, та знизити призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років.
Він також розповів про те, як вдається районним ТЦК області виконувати заявки Генштабу ЗСУ на поповнення військових частин, про мобілізацію силовиків та військових пенсіонерів, проходження військової служби жінками, рекрутинг та російські фейки й наративи в українському інформаційному просторі.
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