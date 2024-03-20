Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна, Відео, Сюжети

«Він завжди був борцем за справедливість»: у Кременчуці попрощалися з солдатом Володимиром Нагорним

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1

 

У 43-річного захисника залишилися батьки, дружина, донька

Сьогодні, 20 березня у Міському палаці культури попрощалися з солдатом, кулеметником стрілецького відділення, стрілецького батальйону Володимиром Нагорним. Чоловік народився у Кременчуці, закінчив Кременчуцьку гімназію № 28, згодом — Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Однокласники бійця розповідають, що Володимир ще у шкільні роки був борцем за справедливість.

 

— Дуже шкода, що доводиться прощатися з такими хлопцями. Йдуть найкращі. Дуже дякуємо йому, та всім воїнам, які нас захищають. Він завжди був за борцем за справедливість. Не була здивована, що він пішов на війну, — каже однокласниця Юлія.

Попрощатися зі шкільним товаришем прийшли великою компанією, розповідають жінки, які знали Володимира ще з років навчання.

 

— Ми навчалися з ним у 28 школі. Він був веселим та позитивним хлопцем. Він грав у КВК, був душею нашої компанії. Був веселий, справедливий, добрий хлопець. Він запам’ятався нам назавжди. Позаду мене сидів, просив списати. Я його востаннє бачила 17-річним парубком, і сьогодні тут, — говорить однокласниця захисника Наталія.

Працював Володимир у на Укрзалізниці. Співробітники згадують, що чоловік відповідально ставився до покладених на нього обов’язків. На війну пішов, не вагаючись.

 

— Ми одногрупники — вчилися разом у технікумі, потім разом працювали у дистанції колії. Він був колійником. Він був компанійським, веселим хлопцем. Як воював, зателефонував мені коли лежав у шпиталі, саме отримав перше осколкове поранення у руку. Він розповідав, що отримав поранення під час першого виходу на нуль. Але налаштований він був оптимістично, — констатує Віталій.

Пішов захищати Україну Віталій 13 червня 2023 року, розповідає військовослужбовець з позивним Лиман.

— Обіймав посаду кулеметника стрілецького відділення стрілецького батальйону. Загинув 13 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, у районі села Пречистівка, Волноваського району, Донецької області, — розповідає Лиман.

У 43-річного воїна залишились батьки, дружина та донька. Панахиду за полеглим солдатом відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули на війні.

Фото: Кирило Воронцов
0
Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: воїни світла загиблий загиблі на війні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх