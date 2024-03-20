«Він завжди був борцем за справедливість»: у Кременчуці попрощалися з солдатом Володимиром Нагорним

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1

Сьогодні, 20 березня у Міському палаці культури попрощалися з солдатом, кулеметником стрілецького відділення, стрілецького батальйону Володимиром Нагорним. Чоловік народився у Кременчуці, закінчив Кременчуцьку гімназію № 28, згодом — Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Однокласники бійця розповідають, що Володимир ще у шкільні роки був борцем за справедливість.

— Дуже шкода, що доводиться прощатися з такими хлопцями. Йдуть найкращі. Дуже дякуємо йому, та всім воїнам, які нас захищають. Він завжди був за борцем за справедливість. Не була здивована, що він пішов на війну, — каже однокласниця Юлія.

Попрощатися зі шкільним товаришем прийшли великою компанією, розповідають жінки, які знали Володимира ще з років навчання.

— Ми навчалися з ним у 28 школі. Він був веселим та позитивним хлопцем. Він грав у КВК, був душею нашої компанії. Був веселий, справедливий, добрий хлопець. Він запам’ятався нам назавжди. Позаду мене сидів, просив списати. Я його востаннє бачила 17-річним парубком, і сьогодні тут, — говорить однокласниця захисника Наталія.

Працював Володимир у на Укрзалізниці. Співробітники згадують, що чоловік відповідально ставився до покладених на нього обов’язків. На війну пішов, не вагаючись.

— Ми одногрупники — вчилися разом у технікумі, потім разом працювали у дистанції колії. Він був колійником. Він був компанійським, веселим хлопцем. Як воював, зателефонував мені коли лежав у шпиталі, саме отримав перше осколкове поранення у руку. Він розповідав, що отримав поранення під час першого виходу на нуль. Але налаштований він був оптимістично, — констатує Віталій.

Пішов захищати Україну Віталій 13 червня 2023 року, розповідає військовослужбовець з позивним Лиман.

— Обіймав посаду кулеметника стрілецького відділення стрілецького батальйону. Загинув 13 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, у районі села Пречистівка, Волноваського району, Донецької області, — розповідає Лиман.

У 43-річного воїна залишились батьки, дружина та донька. Панахиду за полеглим солдатом відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули на війні.