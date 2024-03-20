30 березня у Кременчуці відбудеться концерт «Весна Надії» (афіша)

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Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука

В суботу, 30 березня, о 17.00 у Міському палаці культури відбудеться концерт «Весна Надії», в якому візьмуть участь дитячі й дорослі творчі колективи МПК.

Концерт — благодійний. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука.

— Це наша мрія. Нам допомагають німці, литовці та інші, й нарешті нас почули в Кременчуці. Саме колективи художньої діяльності вирішили зробити такий концерт для того, щоб допомогти цьому будівництву, — говорить очільник Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко.

Як зазначив Микола Литвиненко, Спілка Самаритян Кременчука — це нерелігійна, неприбуткова й аполітична організація.

Квитки — в касі Міського палацу культури.

Нагадаємо, що у 2022 році Спілка Самаритян передала станціям швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи у надзвичайних умовах. А одному із лікувальних закладів міста передали новий апарат УЗД з набором необхідних датчиків — гуманітарний вантаж передали з Канади.