Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука
В суботу, 30 березня, о 17.00 у Міському палаці культури відбудеться концерт «Весна Надії», в якому візьмуть участь дитячі й дорослі творчі колективи МПК.
Концерт — благодійний. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука.
Як зазначив Микола Литвиненко, Спілка Самаритян Кременчука — це нерелігійна, неприбуткова й аполітична організація.
Квитки — в касі Міського палацу культури.
Нагадаємо, що у 2022 році Спілка Самаритян передала станціям швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи у надзвичайних умовах. А одному із лікувальних закладів міста передали новий апарат УЗД з набором необхідних датчиків — гуманітарний вантаж передали з Канади.
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