Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

30 березня у Кременчуці відбудеться концерт «Весна Надії» (афіша)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 160

 

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука

В суботу, 30 березня, о 17.00 у Міському палаці культури відбудеться концерт «Весна Надії», в якому візьмуть участь дитячі й дорослі творчі колективи МПК.
Концерт — благодійний. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру Спілки Самаритян Кременчука.

— Це наша мрія. Нам допомагають німці, литовці та інші, й нарешті нас почули в Кременчуці. Саме колективи художньої діяльності вирішили зробити такий концерт для того, щоб допомогти цьому будівництву, — говорить очільник Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко.

Як зазначив Микола Литвиненко, Спілка Самаритян Кременчука — це нерелігійна, неприбуткова й аполітична організація.

Квитки — в касі Міського палацу культури.

Нагадаємо, що у 2022 році Спілка Самаритян передала станціям швидкої допомоги Кременчука та Полтави спецодяг для роботи у надзвичайних умовах. А одному із лікувальних закладів міста передали новий апарат УЗД з набором необхідних датчиків — гуманітарний вантаж передали з Канади.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: афіша концерт МПК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх