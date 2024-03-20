У двох медзакладах Полтавщини планують створити кімнати матері й дитини — Пронін

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 141

Такі кімнати створені для тимчасового перебування малюків та їхніх батьків

У двох медзакладах Полтавщини планують створити кімнати матері й дитини. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Такі кімнати створені для тимчасового перебування малюків та їхніх батьків. Там можна буде погодувати й переодягти дитину, а в ігровому куточку — провести з користю час в очікуванні прийому лікаря.

За словами Філіпа Проніна, реалізувати цей соціальний проєкт на Полтавщині допоможе міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна».

Заклади охорони здоров’я визначать приміщення. А організація допоможе провести в них косметичні ремонти й забезпечити їх меблями, обладнанням та іграшками.

Нагадаємо, що торік у Кременчуцькому перинатальному центрі показали, в яких умовах народжують жінки.