У двох медзакладах Полтавщини планують створити кімнати матері й дитини — Пронін

У двох медзакладах Полтавщини планують створити кімнати матері й дитини. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Такі кімнати створені для тимчасового перебування малюків та їхніх батьків. Там можна буде погодувати й переодягти дитину, а в ігровому куточку — провести з користю час в очікуванні прийому лікаря.
За словами Філіпа Проніна, реалізувати цей соціальний проєкт на Полтавщині допоможе міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна».
Заклади охорони здоров’я визначать приміщення. А організація допоможе провести в них косметичні ремонти й забезпечити їх меблями, обладнанням та іграшками.
Нагадаємо, що торік у Кременчуцькому перинатальному центрі показали, в яких умовах народжують жінки.
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