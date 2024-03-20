В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія» — Мінветеранів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 155

Лінія працюватиме щодня в робочі дні з 8.00 до 20.00

В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія». Про це повідомили на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Відомо, що її запустили Міністерство у справах ветеранів разом з Червоним Хрестом України.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

Лінія працюватиме щодня в робочі дні з 8.00 до 20.00.

Звертатися можна з таких питань:

психосоціальна підтримка;

можливості отримання психологічної допомоги та підтримки;

пільги;

житлові питання;

грошова допомога та компенсації;

медичні питання;

можливості медичної реабілітації та лікування — встановлення факту отримання поранення.

Лінія вже активна. Система наразі працюватиме в тестовому режимі.

Нагадаємо, що у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти.