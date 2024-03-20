В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія» — Мінветеранів

В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія». Про це повідомили на сайті Міністерства у справах ветеранів України.
Відомо, що її запустили Міністерство у справах ветеранів разом з Червоним Хрестом України.
За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.
Лінія працюватиме щодня в робочі дні з 8.00 до 20.00.
Звертатися можна з таких питань:
Лінія вже активна. Система наразі працюватиме в тестовому режимі.
Нагадаємо, що у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти.
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