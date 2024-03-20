Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія» — Мінветеранів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 155

 

Лінія працюватиме щодня в робочі дні з 8.00 до 20.00

В Україні запрацювала «Єдина ветеранська лінія». Про це повідомили на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Відомо, що її запустили Міністерство у справах ветеранів разом з Червоним Хрестом України.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

Лінія працюватиме щодня в робочі дні з 8.00 до 20.00.

Звертатися можна з таких питань:

  • психосоціальна підтримка;
  • можливості отримання психологічної допомоги та підтримки;
  • пільги;
  • житлові питання;
  • грошова допомога та компенсації;
  • медичні питання;
  • можливості медичної реабілітації та лікування — встановлення факту отримання поранення.

Лінія вже активна. Система наразі працюватиме в тестовому режимі.

Нагадаємо, що у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: ветерани допомога Україна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх