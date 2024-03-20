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Надзвичайні новини, Полтавщина

Колишній замміністра сільського господарства РФ захопив завод дитячого харчування на Полтавщині — поліція

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 254

 

Наразі чоловіка тримають під вартою

Колишнього заступника міністра сільського господарства Росії судитимуть за рейдерське захоплення заводу дитячого харчування на Полтавщині. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Чоловік, спільно з уродженцем Донецької області, організував злочинну групу з 8 осіб, які юридично та силою підтримували аферу.

На реалізацію злочину група виділила 530 тисяч доларів, а для супроводу в публічному просторі залучили політтехнолога.

Щоб заволодіти 100% капіталу заводу дитячих харчових продуктів, зловмисники підробили його статут та договори купівлі-продажу частки у його статутному капіталі, а також протоколи зборів наглядових рад підприємств. Після цього підроблені документи передали приватному нотаріусові, який їх незаконно посвідчив та перереєстрував завод на підконтрольних організаторам осіб.

Таким чином реальним власникам заводу завдали збитків на суму понад 250 мільйонів гривень.

У травні 2023 року правоохоронці провели понад 50 обшуків за місцями мешкання й роботи злочинців. Так, вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, «чорнові» записи, паспорт громадянина РФ одного з організаторів злочинної групи та інші докази вчинення злочину.

 

Наразі усіх членів та організаторів угруповання затримали. Їм повідомили про підозру за створення, керівництво та участь в злочинній організації (ч. 1 та 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), протиправне заволодіння майном підприємства (ч. 3 ст. 206-2 Кримінального Кодексу України), підроблення документів, печаток, штампів та бланків (ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України), зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального Кодексу України) та службове (ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України).

 

Двом з учасників, включаючи громадянина Росії — колишнього заступника міністра сільського господарства РФ обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

 

Наразі слідчі Нацполіції скерували обвинувальні акти щодо всіх учасників злочинної групи до суду.

Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку, що знаходиться на повороті на Горішні Плавні.

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Автор: Дарія Згура
Теги: рейдерське захоплення Полтавщина завод
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