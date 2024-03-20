На Полтавщині чоловік побив кулаком і ногою співмешканку через ревнощі

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Потерпілу жінку влаштувало, що суд наклав на нападника штраф у 850 грн

На Полтавщині чоловік побив кулаком і ногою співмешканку через ревнощі. Вирок йому виніс 15 березня Семенівський районний суд.

27 січня 2024 року близько 20.00 обвинувачений разом зі своєю співмешканкою, з якою жили разом із жовтня 2023 року, вдома вживав алкоголь. Під час застілля між парою раптово виник конфлікт. Уродженець села Вереміївка Семенівського району Полтавської області, який раніше був неодноразово судимий, кулаком вдарив співмешканку по обличчю та ногою в область лівої сідниці.

У результаті побиття потерпіла отримала синець нижньої повіки лівого ока та переривчатий синець лівої сідниці. Їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений під час допиту у судовому засіданні провину визнав повністю. Він пояснив, що причиною його дій були ревнощі до потерпілої. Чоловік просив накласти на нього такий штраф, який він зможе сплатити. Потерпілу влаштовувало накладення штрафу у 850 грн. Вона переконана, що співмешканець заробить ці гроші, хоча в матеріалах справи йшлося, що чоловік ніде не працює.

Суд визнав нападника винним в нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання – штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Семенівський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше ми писали, що на Полтавщині один чоловік побив дружину, інший — матір, і обидва заплатять за це по 850 грн.