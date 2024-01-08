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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині один чоловік побив дружину, інший — матір: обидва заплатять за це по 850 грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 262

 

Гадяцький районний суд покарав обидвох штрафами

На Полтавщині один чоловік побив дружину, інший — матір, і за це вони отримали штраф менше ніж 1 тисяча гривень. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

2 січня Гадяцький районний суд Полтавської області виніс вирок непрацюючому уродженцю села Середняки Гадяцького району. У тексті йдеться, що 11 грудня 2023 року він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився зі своєю матір`ю. Під час конфлікту чоловік ударив матір кулаком в потиличну ділянку голови, внаслідок чого вона не втрималася на ногах та впала на підлогу. Тоді син підійшов до лежачої на підлозі матері та ударив кулаком у праву сторону щелепи та в область підборіддя. Згідно з висновком судово-медичного експерта, унаслідок побиття жінка отримала гематоми голови, обличчя та шиї.

Чоловік визнав свою винуватість у кримінальному проступку за ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності) Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

А вже 3 січня Гадяцький районний суд Полтавської області знову виніс аналогічний вирок. На цей раз уродженець міста Новокузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, який є громадянином України, 19 грудня 2023 року побив свою дружину. На початку сварки подружжя знаходилося на ліжку. Там чоловік наніс дружині близько семи ударів кулаками обох рук в область лівої та правої сторони голови та обличчя. Потім він схопив дружину за ноги, стягнув з ліжка та витяг з будинку. Коли вона лежала на землі, нападник продовжив бити жінку ногами по тулубу та ногах. Унаслідок побиття жінка отримала гематоми, синці та рани голови, обличчя, рук, ніг та тулуба.

Підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість за ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності) КК України й також отримав 850 грн штрафу.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: shepetivka.com.ua
Теги: побиття вирок суду суд вирок штраф домашнє насильство
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