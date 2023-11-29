Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 486

5 років тому в місті зафіксували лише 10 випадків

За 11 місяців в Кременчуцькій громаді зафіксували 674 випадків домашнього насильства. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 28 листопада.

У порівняні з 2018 роком та станом 20 листопада 2023 року кількість випадків домашнього насильства зросла у 67,4 раза. 

За її словами, такий зріст пов’язаний з тим, що зі змінами у законі про домашнє та гендернозумовлене насильство, люди почали масово звертатися до поліції та соціальних служб.

— Люди стали звертатися, розуміти, що з цим питанням можна звернутися. Ці випадки далі відпрацьовуються. Кожен випадок розглядаємо на засіданні робочої групи, — каже Ольга Усанова.

Наразі у Кременчуці діє міська програма, яка має запобігати та протидіяти домашньому насильству. Загалом на її фінансування з 2021 по 2024 роки з місцевого бюджету виділили майже 7 млн грн.

— Є два напрямки у цій програмі. Перший — це профілактика та проведення заходів, які сприяють обізнаності, куди звернутися. А другий напрямок — це моніторинг та безпосередньо подолання наслідків, — розповідає чиновниця.

Додамо, що з початку 2019 року систематичне вчинення домашнього насильства в Україні вважається кримінальним злочином.

ПО ТЕМІ:

«Це був момент, коли я могла просто лишитися життя». Кременчужанка «розірвала» коло насильства після 30 років шлюбу

1
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: karichi/Depositphotos
Теги: домашнє насильство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх