У Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства

За 11 місяців в Кременчуцькій громаді зафіксували 674 випадків домашнього насильства. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 28 листопада.
У порівняні з 2018 роком та станом 20 листопада 2023 року кількість випадків домашнього насильства зросла у 67,4 раза.
За її словами, такий зріст пов’язаний з тим, що зі змінами у законі про домашнє та гендернозумовлене насильство, люди почали масово звертатися до поліції та соціальних служб.
Наразі у Кременчуці діє міська програма, яка має запобігати та протидіяти домашньому насильству. Загалом на її фінансування з 2021 по 2024 роки з місцевого бюджету виділили майже 7 млн грн.
Додамо, що з початку 2019 року систематичне вчинення домашнього насильства в Україні вважається кримінальним злочином.
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