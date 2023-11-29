У Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 486

5 років тому в місті зафіксували лише 10 випадків

За 11 місяців в Кременчуцькій громаді зафіксували 674 випадків домашнього насильства. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 28 листопада.

У порівняні з 2018 роком та станом 20 листопада 2023 року кількість випадків домашнього насильства зросла у 67,4 раза.

За її словами, такий зріст пов’язаний з тим, що зі змінами у законі про домашнє та гендернозумовлене насильство, люди почали масово звертатися до поліції та соціальних служб.

— Люди стали звертатися, розуміти, що з цим питанням можна звернутися. Ці випадки далі відпрацьовуються. Кожен випадок розглядаємо на засіданні робочої групи, — каже Ольга Усанова.

Наразі у Кременчуці діє міська програма, яка має запобігати та протидіяти домашньому насильству. Загалом на її фінансування з 2021 по 2024 роки з місцевого бюджету виділили майже 7 млн грн.

— Є два напрямки у цій програмі. Перший — це профілактика та проведення заходів, які сприяють обізнаності, куди звернутися. А другий напрямок — це моніторинг та безпосередньо подолання наслідків, — розповідає чиновниця.

Додамо, що з початку 2019 року систематичне вчинення домашнього насильства в Україні вважається кримінальним злочином.