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Теплопостачання у місті Горішніх Плавнів буде стабільним та енергоефективним

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 0 Новини компаній

Результати фінансово-господарської діяльності комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» за січень-вересень

Теплопостачання у місті Горішніх Плавнів буде стабільним та енергоефективним. Про результати фінансово-господарської діяльності комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» за січень-вересень 2023 року поінформував директор підприємства Павло Сніжко.

За дев’ять місяців поточного року, вказав він, «Теплоенерго» виробило 87,3 тис. Гкал теплової енергії. Це на 8,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причина зменшення обсягів виробництва теплової енергії — підвищення зовнішньої температури повітря та економне використання енергоресурсів споживачами в опалювальному періоді 2022-2023 років.

Реалізація теплової енергії за дев’ять місяців 2023 року склала 74,5 тис. Гкал. Це на 6,6 тис. Гкал (8,1%) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У тому числі реалізація теплової енергії, яку підприємство виробляє за допомогою біопалива, склала 2,4 тис. Гкал. Це майже втричі більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Виробництво теплової енергії за допомогою альтернативних видів палива відбувається загалом для підігріву гарячої води в міжопалювальний період.

Так, з квітня по вересень 2022 року подача гарячої води здійснювалась 70 діб, тоді як в аналогічному періоді 2023 року — 168 діб. У зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва теплової енергії відповідно зменшились обсяги закупівлі газу (на 6,6%), але разом із тим більше ніж утричі збільшилось використання паливних пелет (спресованого в гранули біопалива). Для забезпечення гарячого водопостачання за дев’ять місяців 2023 року підприємство витратило на 224 тис. кВт (на 8,5%) більше електроенергії у зв’язку з більш тривалим періодом надання послуги. За дев’ять місяців 2023 року населенню реалізовано послуг із постачання теплової енергії на 6,7 тис. Гкал менше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Планові роботи з ремонту обладнання до опалювального сезону виконані власними силами підприємства. Зокрема, підготовлено п’ять котелень та дві теплогенераторні міста сумарною потужністю 110,3 МВт/год, 54,032 км (100%) теплових мереж у двотрубному обчисленні. Також замінено 843 м теплових мереж у двотрубному вимірі.

Продовжується робота з реалізації проєкту реконструкції будівлі центральної опалювальної котельні із встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива. Будівельна готовність об’єкта становить понад 75%. За кошти місцевого бюджету виконано будівельно-монтажні роботи. Ці роботи вже виконані в повному обсязі.

«Усі заходи з капітального ремонту, реконструкції та модернізації об’єктів системи теплопостачання направлені на зменшення споживання енергоресурсів при виробництві теплової енергії та гарячої води, а також на зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплоносія», — наголосив Павло Сніжко.

Зниження собівартості, зазначив він, надалі дасть можливість заощадити й споживачам коштом зменшення цієї складової у тарифах.

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Автор: за матеріалами видання «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
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