У Кременчуцькому районі через ожеледь «рятували» шкільний автобус

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 126

Наслідки негоди у Кременчуцькому районі ще ліквідовують

Сьогодні зранку, 29 листопада, у селі Новодорожнє, Кременчуцького району, шкільний автобус довелося буксирувати надзвичайникам. А все тому, що дорога просто вкрилася кригою, йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (ДСНС).

Рятувальники відбуксирували шкільний автобус з небезпечної ділянки. Постраждалих немає, констатують у ДСНС.

Нагадаємо, учора, 28 листопада, у Кременчуці містяни масово скаржилися на слизькі дороги та тротуари. Сьогодні погода сама прибрала усі наслідки сніжної негоди.