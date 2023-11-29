У Кременчуцькому районі через ожеледь «рятували» шкільний автобус

Наслідки негоди у Кременчуцькому районі ще ліквідовують
Сьогодні зранку, 29 листопада, у селі Новодорожнє, Кременчуцького району, шкільний автобус довелося буксирувати надзвичайникам. А все тому, що дорога просто вкрилася кригою, йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (ДСНС).
Рятувальники відбуксирували шкільний автобус з небезпечної ділянки. Постраждалих немає, констатують у ДСНС.
Нагадаємо, учора, 28 листопада, у Кременчуці містяни масово скаржилися на слизькі дороги та тротуари. Сьогодні погода сама прибрала усі наслідки сніжної негоди.
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