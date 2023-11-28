Що по техніці та солі. Стан тротуарів і автодоріг міста інспектують журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 12

Ми пройшлися центральною частиною міста, аби зрозуміти, чи не безпідставно містяни у соцмережах нарікають на стан доріг та слизьких тротуарів

Ще у вересні цього року у мерії розповідали, що закупили вагон технічної солі для боротьби з ожеледицею. За словами мера Віталія Малецького, таких вагонів на зиму потрібно ще 20. Вчора, 27 листопада, Кременчук засипало снігом, а дороги скувала ожеледиця.

Про стан справ на дорогах запитуємо у містян. Кременчужанин Юрій каже, що ситуація на дорогах після негоди складна.

— Слизько, було вчора дуже небезпечно. Ну і сьогодні зранку так було. Бачив, що посипали о 10.30, а якби поїхав раніше, на 7 ранку — був би шокований. Я вважаю недопрацьовано, — говорить чоловік.

Ми зустріли кількох комунальників, які працюють у дворах центру, як вдалося з'ясувати, посипають тротуари та внутрішньоквартальні доріжки гранвідсівом. Чоловік розповідає, цим активно займаються вчора та сьогодні.

Чи рятує гранвідсів від ожеледиці, цікавимося у пішоходів.

— Ну так собі, ковзаю постійно. Це не рятує, що посипають, — нарікає Богдана.

А от Наталя розчищає тротуар біля магазину, у якому працює, самотужки. Тут розчищено до асфальту, розповідає жінка. Трішки далі — ситуація вже плачевна. Говорить, все тому, що комунальників не вистачає:

— Одна людина не встигне пів міста засипати. Чи можна по тротуару ходити? Воно врятує? Дорога учора, як скло була до 10 ранку. Біля ринку не можна було пройти, — каже вона нам.

Думки водіїв щодо стану автошляхів розділилися. У чому одностайні — їхати можна, але повільно.

Про те, скільки одиниць техніки працювало у місті, та чи мають підстави нарікання кременчужан запитали у головного комунальника міста Івана Москалика. На відповідь чиновника редакція поки чекає.

Нагадаємо, що пасажирський транспорт з автовокзалу сьогодні їздить у звичному режимі.