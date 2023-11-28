Що по техніці та солі. Стан тротуарів і автодоріг міста інспектують журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

Ми пройшлися центральною частиною міста, аби зрозуміти, чи не безпідставно містяни у соцмережах нарікають на стан доріг та слизьких тротуарів
Ще у вересні цього року у мерії розповідали, що закупили вагон технічної солі для боротьби з ожеледицею. За словами мера Віталія Малецького, таких вагонів на зиму потрібно ще 20. Вчора, 27 листопада, Кременчук засипало снігом, а дороги скувала ожеледиця.
Про стан справ на дорогах запитуємо у містян. Кременчужанин Юрій каже, що ситуація на дорогах після негоди складна.
Ми зустріли кількох комунальників, які працюють у дворах центру, як вдалося з'ясувати, посипають тротуари та внутрішньоквартальні доріжки гранвідсівом. Чоловік розповідає, цим активно займаються вчора та сьогодні.
Чи рятує гранвідсів від ожеледиці, цікавимося у пішоходів.
А от Наталя розчищає тротуар біля магазину, у якому працює, самотужки. Тут розчищено до асфальту, розповідає жінка. Трішки далі — ситуація вже плачевна. Говорить, все тому, що комунальників не вистачає:
Думки водіїв щодо стану автошляхів розділилися. У чому одностайні — їхати можна, але повільно.
Про те, скільки одиниць техніки працювало у місті, та чи мають підстави нарікання кременчужан запитали у головного комунальника міста Івана Москалика. На відповідь чиновника редакція поки чекає.
Нагадаємо, що пасажирський транспорт з автовокзалу сьогодні їздить у звичному режимі.
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