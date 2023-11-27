Кременчук «накрила» хуртовина: який вид має місто

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 215

У ніч на 27 листопада у Кременчуці пройшла хуртовина — місто «накрило» товстим шаром снігу. Сильний вітер повалив дерева, що розтрощили автівки, а також зруйнував балкон. Сьогодні вранці кременчужани ліквідовували наслідки негоди.

Наш фотокореспондент Артем Коваленко побачив, який вид має Кременчук після сильної хуртовини.

Нагадаємо, напередодні негоди поліція просила кременчужан обмежити або відкласти поїздки через негоду, а мер Кременчука рекомендував організувати віддалену роботу на підприємствах й організаціях, де є така можливість.