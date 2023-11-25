Через прогнозовану на понеділок негоду кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно

Через прогнозовану на понеділок негоду, 27-28 листопада кременчуцькі школярі навчатимeться дистанційно. Повідомлення про це кременчуцькі батьки почали отримувати у «батьківських чатах» у месенджерах:
Також про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Міський голова рекомендував також організувати віддалену роботу на підприємствах й організаціях, де є така можливість.
Нагадаємо, що Кременчук отримав попередження про сильну негоду на 26-27 листопада. Очікуються сильний сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.
У зв’язку з цим, за словами міського голови, у разі необхідності, буде обмежено в’їзд вантажного транспорту до міста з 21.00 25 листопада та до кінця доби 27 листопада.
Також всіх власників приватних автомобілів просять прибрати автівки з вулиць, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.
Усі комунальні підприємства переводяться в режим цілодобового чергування. Комунальна техніка у першу чергу забезпечить проїзд до лікарень, головних доріг і перехресть, мостів, шляхопроводів. Далі працюватимуть відповідно до затверджених схем. Прибирання дворів, тротуарів та дворових проїздів доручили управляючим компаніям.
Враховуючи загрозу обриву електромереж, він закликає кременчужан зарядити мобільні телефони, павербанки, акумулятори.
Нагадаємо, перший сніг випав у Кременчуці в ніч на 20 листопада. Тоді через погіршення погодних умов сталося кілька дорожньо-транспортних пригод:
поблизу села Сухинівка Кобеляцької громади зіткнулися ВАЗ 2107 та ВАЗ 2110: 51-річна водійка та 16-річний пасажир «сімки» травмувалися та були госпіталізовані;
три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки.
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