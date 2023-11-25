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Кременчук, Освіта

Через прогнозовану на понеділок негоду кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 1 144 Коментарів: 1

 

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Через прогнозовану на понеділок негоду, 27-28 листопада кременчуцькі школярі навчатимeться дистанційно. Повідомлення про це кременчуцькі батьки почали отримувати у «батьківських чатах» у месенджерах:

«27-28.11.2023 освітній процес здійснюється дистанційно, у зв’язку з погодними умовами», — текст одного з них.

Також про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Міський голова рекомендував також організувати віддалену роботу на підприємствах й організаціях, де є така можливість.

Нагадаємо, що Кременчук отримав попередження про сильну негоду на 26-27 листопада. Очікуються сильний сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.

У зв’язку з цим, за словами міського голови, у разі необхідності, буде обмежено в’їзд вантажного транспорту до міста з 21.00 25 листопада та до кінця доби 27 листопада.

Також всіх власників приватних автомобілів просять прибрати автівки з вулиць, щоб вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки.

Усі комунальні підприємства переводяться в режим цілодобового чергування. Комунальна техніка у першу чергу забезпечить проїзд до лікарень, головних доріг і перехресть, мостів, шляхопроводів. Далі працюватимуть відповідно до затверджених схем. Прибирання дворів, тротуарів та дворових проїздів доручили управляючим компаніям.

— Прошу всіх кременчужан без нагальної потреби не виходити з дому. Краще завчасно придбайте необхідні продукти, воду та ліки; корм для тварин. Подбайте про літніх людей, допоможіть своїм сусідам, — закликав Малецький.

Враховуючи загрозу обриву електромереж, він закликає кременчужан зарядити мобільні телефони, павербанки, акумулятори.

Нагадаємо, перший сніг випав у Кременчуці в ніч на 20 листопада. Тоді через погіршення погодних умов сталося кілька дорожньо-транспортних пригод:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода сніг дистанційне навчання
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Коментарі: 1

53
BS:
Сьогодні, 19:26

Це якась маячня! Діти вже 3 роки нормально не навчаються і тепер ще й при мінус 2 градусах дома будуть сидіти scream


1 0

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