Не лише сніг, а й ожеледиця: на трасі Полтава-Олександрія автівки зносить з дороги
Сьогодні, 09:06
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Попередньо, ніхто не постраждав
В ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки.
Патрульна поліція Кременчука оприлюднила кілька порад щодо керування в цей період:
- не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли на автомобілі літню гуму на зимову;
- обирайте безпечну швидкість;
- дотримуйтеся безпечної дистанції;
- під час ожеледиці не робіть жодних різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень. Пам'ятайте, будь-який маневр може призвести до занесення;
- якщо у вашому автомобілі механічна коробка передач, то віддавайте перевагу гальмуванню двигуном;
- не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.
Нагадаємо, що у разі ускладнення руху й заторів слід звертатися до диспетчерських служб, вони цілодобово функціонують: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві дороги).
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: h.kremenchug
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