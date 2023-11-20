Не лише сніг, а й ожеледиця: на трасі Полтава-Олександрія автівки зносить з дороги

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 618

В ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки.