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Надзвичайні новини, Полтавщина

Не лише сніг, а й ожеледиця: на трасі Полтава-Олександрія автівки зносить з дороги

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 618

Попередньо, ніхто не постраждав

В ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки.

Патрульна поліція Кременчука оприлюднила кілька порад щодо керування в цей період:

  • не виїжджайте в сніг або ожеледь, якщо ви не поміняли на автомобілі літню гуму на зимову;
  • обирайте безпечну швидкість;
  • дотримуйтеся безпечної дистанції;
  • під час ожеледиці не робіть жодних різких рухів педалями або кермом, швидких гальмувань і прискорень. Пам'ятайте, будь-який маневр може призвести до занесення;
  • якщо у вашому автомобілі механічна коробка передач, то віддавайте перевагу гальмуванню двигуном;
  • не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.

Нагадаємо, що у разі ускладнення руху й заторів слід звертатися до диспетчерських служб, вони цілодобово функціонують: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві дороги).


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ожеледиця ДТП М-22 сніг
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