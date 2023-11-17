Де, як і коли: хочемо знати все про те, які новини ви читаєте (опитування)

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Привіт! От ви зайшли на цю сторінку — і нам вже приємно. Тепер тільки уявіть, якими щасливими ми будемо, якщо наступні п’ять хвилин ви присвятите відповідям на наші запитання?!

Цікавимося ми не просто так, це потрібно для великої справи. Саме зараз, замість того, щоб планувати, як провести новорічні свята, ми працюємо над тим, щоб зробити сайт telegraf.in.ua кращим, а головне — кориснішим. І ви можете нам у цьому дуже допомогти.

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