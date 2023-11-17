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Сьогодні, 16:03 Переглядів: 160

Привіт! От ви зайшли на цю сторінку — і нам вже приємно. Тепер тільки уявіть, якими щасливими ми будемо, якщо наступні п’ять хвилин ви присвятите відповідям на наші запитання?!

Цікавимося ми не просто так, це потрібно для великої справи. Саме зараз, замість того, щоб планувати, як провести новорічні свята, ми працюємо над тим, щоб зробити сайт telegraf.in.ua кращим, а головне — кориснішим. І ви можете нам у цьому дуже допомогти.

Усе, що потрібно зробити — знайти час та анонімно відповісти на 24 запитання про себе.

Усі матеріали анонімні й жодним чином не будуть оприлюднені, але ми використаємо їх при плануванні роботи редакції на наступний рік. Дякуємо за те, що читаєте telegraf.in.ua


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Автор: Руслана Горгола
Теги: опитування авдиторія читачі
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