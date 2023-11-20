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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Пенсіонер з Кременчуччини передав авто на один з гарячих напрямків фронту

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 776

Військові перейменували та перефарбували машину 

Пенсіонер з Кременчуцького району Василь Старовіт передав свій автомобіль, з яким працював не один рік, на потреби українських воїнів. Про це повідомив волонтер Ярослав Химинець. 

  

— Наразі історія, яка зворушить будь-кого, про нашого земляка з Глобиного, який у своєму пенсійному віці вирішив передати особистий автомобіль. Машина була надійним партнером не один десяток років. Він щиро переконаний, що автівка принесе користь у справі перемоги України над Росією та хоче, щоб нове покоління не знало війни, — розповів волонтер.

Автівка вже два тижні виконує бойові завдання на лінії фронту, на Курахівському напрямку та допомагає українським військовим. Її передали військовому з позивним Лука. Хлопці назвали авто «Косміч». 

Дякуємо за відновлення керівнику Ведмідю В. Г. та працівникам господарства, відновлення цієї автівки та надання нового життя і мрії Василя Лукича, що ця автівка наблизить нашу з вами Перемогу. Хай цей приклад буде взірцем відданості та жертовності заради Перемоги, — зазначив волонтер Ярослав Химинець. 

Нагадаємо, що у жовтні 79-річний Іван Бондаренко з Садків подарував бійцям ЗСУ важкий мотоцикл КМЗ «Дніпро» з коляскою

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога військовим
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