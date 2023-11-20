Пенсіонер з Кременчуччини передав авто на один з гарячих напрямків фронту

Пенсіонер з Кременчуцького району Василь Старовіт передав свій автомобіль, з яким працював не один рік, на потреби українських воїнів. Про це повідомив волонтер Ярослав Химинець.
Автівка вже два тижні виконує бойові завдання на лінії фронту, на Курахівському напрямку та допомагає українським військовим. Її передали військовому з позивним Лука. Хлопці назвали авто «Косміч».
Нагадаємо, що у жовтні 79-річний Іван Бондаренко з Садків подарував бійцям ЗСУ важкий мотоцикл КМЗ «Дніпро» з коляскою.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.