Ветеран з Кременчуччини передав захисникам мотоцикл «Дніпро» - його треба відремонтувати

Мешканець Садків, що під Кременчуком, 79-річний Іван Іванович Бондаренко, вирішив подарувати бійцям ЗСУ свій важкий мотоцикл КМЗ «Дніпро» з коляскою. На цьому тижні до директора «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова завітав його зять, лікар Ігор Чернобай, який передав прохання свого тестя та попросив передати цей мотоцикл до якоїсь бойової частини ЗСУ.
Старенький, але дуже потужній та невибагливий мотоцикл, дійсно виявився у доволі пристойному стані. Залили у бак бензину, під'єднати акумулятор і … він завівся, хоча до того три роки простояв без руху.
Його підтримала дружина Клавдія Олексіївна, яка розповіла, що попри свій вік та війну, подружжя не втрачає надію на нашу перемогу, чекають на неї та продовжують працювати у своєму господарстві.
А тим часом механік одного з кременчуцьких СТО Олександр Пугачов, який з юності захоплюється мотоциклами, трохи підкачав шини й своїм ходом погнав цей мотоцикл до ремонтної майстерні – приводити його до ладу.
Отже, мотоцикл вже у майстерні, а на його ремонт потрібні кошти.
- Друзі, на ремонт цього мотомонстра знадобляться гроші... Якщо в кого є натхнення і бажання - будь ласка, скиньте на волонтерську карту «Телеграфа» скільки можете. Звіт - з мене. Слава ЗСУ!
4627 0551 1034 2143 Кулясов Сергій, - закликав керівник «Кременчуцького Телеграфу».
Тож допоможемо «мотомонстру» стати справжнім важким військовим мотоциклом «Дніпро»!
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.