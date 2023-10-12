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Ветеран з Кременчуччини передав захисникам мотоцикл «Дніпро» - його треба відремонтувати

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 549

 

Після капітального ремонту та технічного обслуговування цей мотоцикл передадуть військовим на фронт

Мешканець Садків, що під Кременчуком, 79-річний Іван Іванович Бондаренко, вирішив подарувати бійцям ЗСУ свій важкий мотоцикл КМЗ «Дніпро» з коляскою. На цьому тижні до директора «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова завітав його зять, лікар Ігор Чернобай, який передав прохання свого тестя та попросив передати цей мотоцикл до якоїсь бойової частини ЗСУ.

 

- А поїхали, подивимось! Взяли з собою технічного спеца, акумулятор, бензинчику в каністру. Трин-ди-дин! - завівся! Зараз він вже в роботі у майстрів: перебрати двигун, поміняти камери в колесах, пофарбувати у камуфляж - і бійцям на передок. Власник цього агрегату Іван Іванович наказав своїй техніці: «Хай вона працює на Перемогу! З чистим серцем віддаю. Передайте нашим хлопцям мої найкращі побажання!», - написав Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук.

  

Старенький, але дуже потужній та невибагливий мотоцикл, дійсно виявився у доволі пристойному стані. Залили у бак бензину, під'єднати акумулятор і … він завівся, хоча до того три роки простояв без руху.

 

- Хай би грець, отим рашистам, сволота! Вони нам жити не дають. Я колись працював у Росії на Чукотці. У них там стільки багатства… А вони у себе ладу не дадуть, і до нас приперлися. Що я можу дати нашим захисникам, то віддаю. Хай вони мотоцикл забирають. Дай Боже, щоб він поміг бійцям на фронті, - сказав на прощання Іван Бондаренко.

 

Його підтримала дружина Клавдія Олексіївна, яка розповіла, що попри свій вік та війну, подружжя не втрачає надію на нашу перемогу, чекають на неї та продовжують працювати у своєму господарстві.

- Ми віримо в ЗСУ, - сказала Клавдія Бондаренко.

  

А тим часом механік одного з кременчуцьких СТО Олександр Пугачов, який з юності захоплюється мотоциклами, трохи підкачав шини й своїм ходом погнав цей мотоцикл до ремонтної майстерні – приводити його до ладу.

- Будемо розбирати й ремонтувати усе – від двигуна та редуктора, від глушника до коліс. Замінимо усі розхідники, пофарбуємо у камуфляжний колір. Бійцям на фронт треба відправити повністю справну та обслужену техніку – їм там ремонтами займатися ніколи, - пояснив він кореспонденту нашого видання.

  

Отже, мотоцикл вже у майстерні, а на його ремонт потрібні кошти.

- Друзі, на ремонт цього мотомонстра знадобляться гроші... Якщо в кого є натхнення і бажання - будь ласка, скиньте на волонтерську карту «Телеграфа» скільки можете. Звіт - з мене. Слава ЗСУ!

4627 0551 1034 2143 Кулясов Сергій, - закликав керівник «Кременчуцького Телеграфу».

Тож допоможемо «мотомонстру» стати справжнім важким військовим мотоциклом «Дніпро»!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: мотоцикл Дніпро Кулясов допомога військовим збір коштів
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