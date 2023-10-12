Міністр юстиції повідомив, коли в Україні відкриють декларації чиновників

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Декларації українських чиновників мають відкрити для громадськості до кінця січні 2024 року. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Він повідомив, що наразі триває підготовчий період унормування дій органів державної влади щодо того, як імплементуватиме закон про відновлення е-декларування.

Також формується перелік посад, які залишаться закритими. Це, зокрема, стосуватиметься військовослужбовців, які воюють. Виключення - члени ВЛК, особи, відповідальні за закупівлі тощо. Вони подаватимуть декларації на загальних підставах і вони будуть відкритими.

- Зараз триває підготовчий період, але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації будуть подані, будуть розкриті для публіки, - заявив міністр.

Денис Малюська зазначив, що потрібно близько місяця на підготовку підзаконних нормативних актів, ще два місяці виділяють на підготовку програмного забезпечення, яке дозволить відкривати категорії держслужбовців та політиків, які подають декларації, і відомості, які залишаться закритими.

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі його вирішили повернути. Верховна Рада у вересні ухвалила відповідний закон, який 10 жовтня підписав Президент України.