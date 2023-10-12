Кременчук отримав великий гуманітарний вантаж із Франції

Міський голова заявив, що найближчого часу Кременчук отримає ще партію генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду
Візит міського голови Віталія Малецького до Франції дав позитивні результати для Кременчука.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
— По-перше, тепер ми маємо ще одне місто-побратим — Клермон-Ферран, з яким починаємо розвивати співпрацю в економіці, освіті, медицині, культурі.
По-друге, отримали великий гуманітарний вантаж із Франції.
До нього увійшли:
— багатофункціональні лікарняні ліжка з матрацами;
— підйомники для лежачих хворих;
— інвалідні візки;
— спеціальні протипролежневі пневматичні матраци;
— перев’язувальні та інші медичні матеріали.
А також одяг, взуття та дитячі іграшки для переселенців, продукти харчування, які передамо на кухні, де готують обіди для переселенців.
По-третє, домовилися про партію генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду. Очікуємо на їх прибуття найближчим часом, — повідомив міський голова.
Він подякував Асоціації гуманітарної допомоги Україні «Nadyia — Espoir» з міста Мюлуз та всім французьким друзям за підтримку Кременчука.
Нагадаємо, що 5 жовтня кременчуцька делегація на чолі з міським головою Віталієм Малецьким відвідала французьке місто Клермон-Ферран з метою підписання угоди про партнерство між двома містами.
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