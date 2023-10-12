журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Україна, Світ

Кременчук отримав великий гуманітарний вантаж із Франції

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 301

 

Міський голова заявив, що найближчого часу Кременчук отримає ще партію генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду

Візит міського голови Віталія Малецького до Франції дав позитивні результати для Кременчука.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

 

— По-перше, тепер ми маємо ще одне місто-побратим — Клермон-Ферран, з яким починаємо розвивати співпрацю в економіці, освіті, медицині, культурі.

По-друге, отримали великий гуманітарний вантаж із Франції.

До нього увійшли:

— багатофункціональні лікарняні ліжка з матрацами;

— підйомники для лежачих хворих;

— інвалідні візки;

— спеціальні протипролежневі пневматичні матраци;

— перев’язувальні та інші медичні матеріали.

А також одяг, взуття та дитячі іграшки для переселенців, продукти харчування, які передамо на кухні, де готують обіди для переселенців.

По-третє, домовилися про партію генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду. Очікуємо на їх прибуття найближчим часом, — повідомив міський голова.

 

Він подякував Асоціації гуманітарної допомоги Україні «Nadyia — Espoir» з міста Мюлуз та всім французьким друзям за підтримку Кременчука.

— Наша громада дуже цінує вашу допомогу і сподівається на співпрацю в майбутньому!, написав мер.

Нагадаємо, що 5 жовтня кременчуцька делегація на чолі з міським головою Віталієм Малецьким відвідала французьке місто Клермон-Ферран з метою підписання угоди про партнерство між двома містами.

У Кременчука з'явиться ще одне місто-побратим — цього разу у Франції
Кременчуцька делегація на чолі з мером поїде до Франції: навіщо

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Віталій Малецький
Теги: міський голова Віталій Малецький Франція гуманітарна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх