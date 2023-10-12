Кременчук отримав великий гуманітарний вантаж із Франції

Візит міського голови Віталія Малецького до Франції дав позитивні результати для Кременчука.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

— По-перше, тепер ми маємо ще одне місто-побратим — Клермон-Ферран, з яким починаємо розвивати співпрацю в економіці, освіті, медицині, культурі.

По-друге, отримали великий гуманітарний вантаж із Франції.

До нього увійшли:

— багатофункціональні лікарняні ліжка з матрацами;

— підйомники для лежачих хворих;

— інвалідні візки;

— спеціальні протипролежневі пневматичні матраци;

— перев’язувальні та інші медичні матеріали.

А також одяг, взуття та дитячі іграшки для переселенців, продукти харчування, які передамо на кухні, де готують обіди для переселенців.

По-третє, домовилися про партію генераторів, які необхідні місту для проходження зимового періоду. Очікуємо на їх прибуття найближчим часом, — повідомив міський голова.