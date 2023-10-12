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В Україні посилять покарання за порушення комендантської години: що пропонує законопроєкт

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 115

 

Власників ресторанів та кафе, які працюють у комендантську годину, будуть штрафувати

Ігор Клименко запропонував посилити адміністративне покарання за порушення комендантської години. Він розповів деталі законопроєкту, який вже підготовлений.

Голова МВС України Ігор Клименко в етері телемарафону заявив, що правоохоронці спільно з нардепами підготували законопроєкт. Він нагадав, що комендантська година є обмеженням права на пересування для громадян.

За словами міністра проєкт закону вже готовий. Його мають відправити у Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 12 жовтня.

Законопроєкт стосується обмежень роботи закладів та контролю за їхньою діяльністю у тічасові режими, які встановило військове керівництво.

Пропонується внести зміни до Адміністративного кодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання (ресторанів, кафе тощо) та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів у комендантську годину.

Як пояснив Ігор Клименко, у законопроєкті пропонується покарання у вигляді накладання штрафів на власників та ФОП за роботу закладів у заборонений час. за За перше порушення передбачається штраф у розмірі 34 170 грн, а якщо це повторне порушення протягом року, то тоді розмір штрафу складатиме 340 680 грн.

Раніше глава МВС пояснював, що комендантська година потрібна для профілактики злочинності. За словами міністра, в цей час злочинності практично немає, тобто вона мінімізована.

А от щодо роботи ресторанів під час комендантської години, то наразі поліція безсила перед цим порушенням. За словами Ігоря Клименка, поліція не має правового механізму для притягнення до відповідальності власників клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.

Зазвичай такі заклади маскують свою роботу. Клієнтів  пропускають приховано, за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину - для цього потрібна санкція суду.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт комендантська година штрафи ресторани МВС
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