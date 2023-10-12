Ремонтувати чи демонтувати: що думають кременчужани про скульптури Крокодила Гени та Чебурашки

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 342

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та помітив, що скульптури Крокодил Гена та Чебурашка вже розвалюються.

Наш пост про це у Фейсбук набрав понад півтори сотні коментарів, і думки кременчужан - розійшлися. Одна частина вважає, що скульптури треба ремонтувати, а інша – демонтувати.

– Прибрати звісно, – коментує Олена Волошин.

– Потрібно звичайно, – коментує Наталія Яковлева.

– Вони потрібні!!!! Гості міста з дітками полюбляють біля них гуляти, фотографуватися!!! – коментує Юлія Бицюк.

– Мотлох. Нікому не потрібний. Може, щось з украінських казок підібрати? Пора вже ту совдепію на смітник. Бо ми вже й так «строілі, строілі…» – коментує Світлана Карпова.

– По-перше, будь-які роботи такого типу виконувати лише після перемоги. По-друге, Гену з Чебурашкою треба не ремонтувати, а ДЕмонтувати. Є величезна кількість українських мультфільмів, герої яких можуть радувати нашу малечу: Капітошка, Пес, Котигорошко, Петрик П'яточкін, Мавка, козаки... Подивіться на наших мультперсонажів - вони ж набагато симпатичніші за совкових, та й ближчі сучасним дітям! – коментує Ольга Назарова.

– Так, бажано реставрувати. Так саме, як і скульптурну композицію барона Мюнхгаузена з гарматою неподалік, – коментує Володимир Шестаков.

– Це казкове місце створив за свій кошт Володимир Пушкарьов, на жаль, вже покійний. Звісно тоді був інший час (так би можливо і був Телесик чи козак Мамай) Але - Якби не він - у половини міста не було б світлин з одружень та інших свят, або просто пам'яток..Казкові фонтани, буяння квіток, водоспад з рибками та інше... Зимою казковий водограй світла... Влада нічого подібного за весь час не створила.. Кошторис крокодила на той час був близько 7 тис. гривень. Хто там умнічав про нафталін - диванні «блохери», типу Тулупової готові вкластись в щось нове, чи може змініть прізвище на українське, типу кожухова, а потім побалакаємо про казкових персонажів??? Скажу більше - кожну ніч, хтось хотів або зловити рибку в водоспаді, викопати троянду або тюльпан, зламати хрестик на церкві, відбити кусок чебурашки, а раптом мідь...А коли охорона трохи їх «лікувала» верещали, прийде час, ми тут все розламаємо...Менталітет..І інше зовсім ні до чого... Адже ніхто не написав – зберімо по 500 гривень і переробимо старих героїв на Мавку, чи Котигорошка.. Зробити це повинен хтось.. але перед цим знищити... Особливо від нудьги активне плем'я - «я ж мати»! – коментує Олександр Кобець.

Детальніше відповіді кременчужан дивіться у коментарях під публікацією.



