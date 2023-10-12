журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Ремонтувати чи демонтувати: що думають кременчужани про скульптури Крокодила Гени та Чебурашки

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 342

 

Думки кременчужан розійшлися. Одна частина вважає, що скульптури треба ремонтувати, а інша – демонтувати

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та помітив, що скульптури Крокодил Гена та Чебурашка вже розвалюються.

Наш пост про це у Фейсбук набрав понад півтори сотні коментарів, і думки кременчужан - розійшлися. Одна частина вважає, що скульптури треба ремонтувати, а інша – демонтувати.

Прибрати звісно, – коментує Олена Волошин.
– Потрібно звичайно, – коментує Наталія Яковлева.
– Вони потрібні!!!! Гості міста з дітками полюбляють біля них гуляти, фотографуватися!!! – коментує Юлія Бицюк.
– Мотлох. Нікому не потрібний. Може, щось з украінських казок підібрати? Пора вже ту совдепію на смітник. Бо ми вже й так «строілі, строілі…» – коментує Світлана Карпова.
По-перше, будь-які роботи такого типу виконувати лише після перемоги. По-друге, Гену з Чебурашкою треба не ремонтувати, а ДЕмонтувати. Є величезна кількість українських мультфільмів, герої яких можуть радувати нашу малечу: Капітошка, Пес, Котигорошко, Петрик П'яточкін, Мавка, козаки... Подивіться на наших мультперсонажів - вони ж набагато симпатичніші за совкових, та й ближчі сучасним дітям! – коментує Ольга Назарова.
Так, бажано реставрувати. Так саме, як і скульптурну композицію барона Мюнхгаузена з гарматою неподалік, – коментує Володимир Шестаков.
Це казкове місце створив за свій кошт Володимир Пушкарьов, на жаль, вже покійний. Звісно тоді був інший час (так би можливо і був Телесик чи козак Мамай) Але - Якби не він - у половини міста не було б світлин з одружень та інших свят, або просто пам'яток..Казкові фонтани, буяння квіток, водоспад з рибками та інше... Зимою казковий водограй світла... Влада нічого подібного за весь час не створила.. Кошторис крокодила на той час був близько 7 тис. гривень. Хто там умнічав про нафталін - диванні «блохери», типу Тулупової готові вкластись в щось нове, чи може змініть прізвище на українське, типу кожухова, а потім побалакаємо про казкових персонажів??? Скажу більше - кожну ніч, хтось хотів або зловити рибку в водоспаді, викопати троянду або тюльпан, зламати хрестик на церкві, відбити кусок чебурашки, а раптом мідь...А коли охорона трохи їх «лікувала» верещали, прийде час, ми тут все розламаємо...Менталітет..І інше зовсім ні до чого... Адже ніхто не написав – зберімо по 500 гривень і переробимо старих героїв на Мавку, чи Котигорошка.. Зробити це повинен хтось.. але перед цим знищити... Особливо від нудьги активне плем'я - «я ж мати»! – коментує Олександр Кобець.

Детальніше відповіді кременчужан дивіться у коментарях під публікацією.


0
Автор: Дарія Згура
Теги: крокодил чебурашка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх