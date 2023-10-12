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Кременчук, Культура

У Кременчуці знову можна подивитися музей військової техніки

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 304

 

Був закритий на ремонт

Сьогодні, 12 жовтня, після проведених робіт з благоустрою, музей військової техніки у парку Миру, що у Кременчуці знову запрацював. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» навідався до музею та подивитися на зміни.

 

Заодно ми поспілкувалися з першими відвідувачами музею.

– Ми хотіли ще вчора туди потрапити, але там було закрито, тому нам дуже сподобалося, що він запрацював. В принципі ми там все бачили, вже не перший рік сюди ходимо. Дітям буде радість полазити, – говорить кременчужанин.

 

– Подобається. Найбільше - танк, – говорить маленький відвідувач.

 

– Ми для дитини більше ходимо, йому подобається – ходить, дивиться, – говорить кременчужанин.

 

– Ми ще не були тут, ми гості цього міста, з Донецької області. Я добре до такого ставлюся і дітлахам чудово подивитися на виставку такої техніки, – говорить переселенка.

Нагадаємо, що музей військової техніки є однією з візитівок парку Миру. У вересні «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив огляд парку, проте тоді музей ще був закритий на ремонт. І ось тепер усі охочі можуть туди завітати.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: музей Парк Миру відкриття
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