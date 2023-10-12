У Кременчуці знову можна подивитися музей військової техніки

Сьогодні, 12 жовтня, після проведених робіт з благоустрою, музей військової техніки у парку Миру, що у Кременчуці знову запрацював.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» навідався до музею та подивитися на зміни.
Заодно ми поспілкувалися з першими відвідувачами музею.
Нагадаємо, що музей військової техніки є однією з візитівок парку Миру. У вересні «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив огляд парку, проте тоді музей ще був закритий на ремонт. І ось тепер усі охочі можуть туди завітати.
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