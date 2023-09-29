У Кременчука з'явиться ще одне місто-побратим — цього разу у Франції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 128

У Кременчука з’явиться ще одне місто-побратим — на цей раз у Франції. Сьогодні, 29 вересня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про укладення рамкової угоди про побратимство і дружбу з французьким містом Клермон-Ферран. 6 жовтня у Клермон-Феррані також пройде сесія, на якій ухвалять відповідне рішення.

Саму угоду про партнерство голови міст підпишуть у жовтні. Зустріч відбудеться у місті Клермон-Ферран.

Співпраця між містами відбуватиметься у сферах науки, культури, охорони здоров’я, економіки, журналістики, розвитку IT-технологій у галузі бізнесу. Також планується запровадити співпрацю між навчальними закладами, щоб налагодити навчання з отриманням спільного типу дипломів.

Нагадаємо, на зустріч у Францію у складі кременчуцької делегації поїдуть і представники КрНУ.