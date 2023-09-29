«Теплоенерго» за кошти міського бюджету Кременчука придбає кран-маніпулятор

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На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади виділять 2,6 млн грн

Комунальне підприємство «Теплоенерго» за бюджетні кошти придбає вживану вантажівку з краном-маніпулятором. Відповідне рішення про виділення для цієї мети 2,6 мільйона гривень увалили вчора, 28 вересня, на засіданні виконавчого комітету. А сьогодні на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати його затвердили.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту житлово-комунального господарства на внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» для придбання вживаного вантажного автомобіля з краном-маніпулятором.

Рішення ухвалили на прохання керівника комунального підприємства.