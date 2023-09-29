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На зарплати працівникам «Кременчукводоканалу» з міського бюджету виділили 2 млн грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 244

 

Кошти виділені департаменту житлово-комунального господарства зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади

На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 28 вересня ухвалили рішення щодо виділення департаменту житлово-комунального господарства для КП «Кременчукводоканал» 2 мільйонів гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства. Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Сьогодні, 29 вересня, депутати затвердили це рішення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Кошти для виплати зарплати працівникам комунального підприємства виділені на прохання його керівника.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком Кременчукводоканал зарплата стабфонд
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