На зарплати працівникам «Кременчукводоканалу» з міського бюджету виділили 2 млн грн

Кошти виділені департаменту житлово-комунального господарства зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади
На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 28 вересня ухвалили рішення щодо виділення департаменту житлово-комунального господарства для КП «Кременчукводоканал» 2 мільйонів гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства. Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.
Сьогодні, 29 вересня, депутати затвердили це рішення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.
Кошти для виплати зарплати працівникам комунального підприємства виділені на прохання його керівника.
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