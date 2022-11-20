Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук

Кременчукводоканал отримає 59,7 млн гривень від держави на розвиток господарства

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 292

 Гроші надійдуть від держави як субвенція

КП «Кременчукводоканал» отримає з державного бюджету 59,7 млн гривень субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури. 

Кременчуцька міська рада на сесії 18 листопада ухвалила рішення про участь КП у спільному проекті «Проект розвитку міської  інфраструктури – 2» та визначення одержувача коштів. 

Згідно з ним депутати підтримати участь «Кременчукводоканалу» у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекті «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» з сумою залучених інвестицій. Визначена постановою Кабміну сума субвенції по спеціальному фонду встановлена на рівні 59,7 млн гривень.

У пояснювальній записці до документу вказано, що Кременчуцька міська рада раніше зверталась до Мінрегіону з проханням розглянути питання щодо виділення 60 млн гривень для придбання обладнання (автомобіля для безтраншейної санації інженерних комунікації; автономного джерела електроенергії очисних споруд водопроводу (ВОС) шляхом  придбання генераторів; автоцистерни для харчових рідин; засувок для заміни на водогонах технічної, питної води та на очисних спорудах водопроводу; екскаватора-навантажувача тощо. 

Відповідно, у Мінрегіоні погодили виділення коштів Кременчуцькій міській раді з подальшою передачею їх Кременчукводоканалу.

Зазначається, що перелік витрат на весь обсяг коштів, передбачений розпорядникам/одержувачам субвенції, подається на погодження Мінрегіону.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у КП «Кременчукводоканал» жалілися на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень. Втім, такі гроші навряд чи знайдуться і в бюджеті Кременчука.

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: Кременчукводоканал субвенція сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 45 від 10 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх