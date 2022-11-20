Кременчукводоканал отримає 59,7 млн гривень від держави на розвиток господарства

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КП «Кременчукводоканал» отримає з державного бюджету 59,7 млн гривень субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури.

Кременчуцька міська рада на сесії 18 листопада ухвалила рішення про участь КП у спільному проекті «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» та визначення одержувача коштів.

Згідно з ним депутати підтримати участь «Кременчукводоканалу» у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекті «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» з сумою залучених інвестицій. Визначена постановою Кабміну сума субвенції по спеціальному фонду встановлена на рівні 59,7 млн гривень.

У пояснювальній записці до документу вказано, що Кременчуцька міська рада раніше зверталась до Мінрегіону з проханням розглянути питання щодо виділення 60 млн гривень для придбання обладнання (автомобіля для безтраншейної санації інженерних комунікації; автономного джерела електроенергії очисних споруд водопроводу (ВОС) шляхом придбання генераторів; автоцистерни для харчових рідин; засувок для заміни на водогонах технічної, питної води та на очисних спорудах водопроводу; екскаватора-навантажувача тощо.

Відповідно, у Мінрегіоні погодили виділення коштів Кременчуцькій міській раді з подальшою передачею їх Кременчукводоканалу.

Зазначається, що перелік витрат на весь обсяг коштів, передбачений розпорядникам/одержувачам субвенції, подається на погодження Мінрегіону.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у КП «Кременчукводоканал» жалілися на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень. Втім, такі гроші навряд чи знайдуться і в бюджеті Кременчука.