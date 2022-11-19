По 7,5 кг допомоги отримали майже 500 родин у Кременчуці

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 1

Нещодавно кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко з командою БФ «Ми поряд» роздали гуманітарну допомогу. 480 пакунків благодійної допомоги від «Діму Рональда МакДональда» отримали родини внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечені кременчужани.

Це вже друга видача продуктового набору від «Дому Рональда МакДональда». Вага пакунка 7,5 кг, а до його складу увійшли: крупи, чай, булочки, молоко, цукор тощо.

Наразі існує запит на 3000 продуктових наборів, але максимально отримати саме 480 пакунків, які роздали.

Сергій Радченко розповів, що певну суму благодійники мають витратити на сплату комунальних послуг за приміщення, де видають гуманітарну допомогу. Також збирають кошти на доставлення гуманітарної допомоги. Адже її привозять з різних регіонів, зокрема із-за кордону, завдяки підтримці партнерів та соціально відповідального бізнесу.

Багато людей, які прийшли отримати допомогу скидали кошти до скриньки. Скриньку встановили за побажанням тих, хто користується послугами БФ «Ми поряд». Внески не обов’язкові. Це лише можливість підтримати фонд на доставлення продуктових наборів або придбання амуніції та автомобілів для військових.

- Багато людей соромляться перекинути 5 грн, мовби то це дуже мало. Але насправді, якщо кожен перерахує по 1 грн, такі збори ми зможемо закривати за 2-3 дні, - зауважив Сергій Радченко.

Знайти інформацію про роботу фонду, заповнити заявку на отримання гуманітарної допомоги можна у спеціальній групі «Ми поряд» або на соціальних сторінках Сергія Радченка.