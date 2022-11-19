У 22 кременчужан виявили коронавірус

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 148

У Кременчуці за минулий день захворіло на коронавірус 22 особи. Захворіли 12 жінок віком від 27 до 86 років, 7 чоловіків віком від 28 до 60 років, дві дитини віком 4 і 5 років та одна дитина першого року життя.

Із перше виявлених випадків захворювання 19 пацієнтів перебуває під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта перебуває на лікуванні в інфекційних шпиталях.

В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Одужало тридцять вісім пацієнтів, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 26 955. Одужало 26 032. Померло 729