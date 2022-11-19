У 22 кременчужан виявили коронавірус

У Кременчуці за минулий день захворіло на коронавірус 22 особи. Захворіли 12 жінок віком від 27 до 86 років, 7 чоловіків віком від 28 до 60 років, дві дитини віком 4 і 5 років та одна дитина першого року життя.
Із перше виявлених випадків захворювання 19 пацієнтів перебуває під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта перебуває на лікуванні в інфекційних шпиталях.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Одужало тридцять вісім пацієнтів, випадків смерті не зареєстровано.
Всього зареєстровано 26 955. Одужало 26 032. Померло 729
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер