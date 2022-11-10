Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства 

У КП «Кременчукводоканал» жаліються на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень. Втім, такі гроші навряд чи знайдуться і в бюджеті Кременчука.
КП «Кременчукводоканал» за три роки планує витратити 650,6 млн гривень з міського бюджету. Про це стало відомо з Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради наприкінці жовтня.
Вказана Програма прийнята для приведення технічного стану мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення до нормативних вимог, а також для безперебійного надання цих послуг населенню.
У пояснювальній записці до документа вказано, що за період воєнного КП «Кременчукводоканал» опинилось у складних фінансових умовах: вартість послуг водопостачання та водовідведення збільшилась (подорожчали хімічні реагенти, паливно-мастильні матеріали тощо), а коригування тарифів не проведено.
Крім того, спостерігається зниження реалізації послуг; підприємство працює на умовах скороченого робочого тижня з додатковими вихідними днями. Тож не має можливості фінансувати коштом власних коштів капітальні видатки.
Серед нагальних потреб, які потрібно вирішити, в КП називають такі:
У Кременчуці 75% мереж водовідведення — аварійні
Найбільші статті витрат за програмою (витрати протягом трьох років):
По роках витрати складуть: у 2022 році – 308,5 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень.
Водночас у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за питання житлово-комунального господарства у місті, повідомив, що вказана програма — це більше декларативний документ.
Таким чином невідомо, як фінансуватимуть потреби Кременчукводоканалу. Зазначимо, що на кожній сесії міської ради депутати постійно вносять зміни у всі міські програми.
Своєю чергою редакція направила офіційний запит до КП «Кременчукводоканал» щодо доходів та витрат підприємства у 2021 та 2022 році.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер