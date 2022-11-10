Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 216

У КП «Кременчукводоканал» жаліються на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень. Втім, такі гроші навряд чи знайдуться і в бюджеті Кременчука.

КП «Кременчукводоканал» за три роки планує витратити 650,6 млн гривень з міського бюджету. Про це стало відомо з Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради наприкінці жовтня.

Вказана Програма прийнята для приведення технічного стану мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення до нормативних вимог, а також для безперебійного надання цих послуг населенню.

У пояснювальній записці до документа вказано, що за період воєнного КП «Кременчукводоканал» опинилось у складних фінансових умовах: вартість послуг водопостачання та водовідведення збільшилась (подорожчали хімічні реагенти, паливно-мастильні матеріали тощо), а коригування тарифів не проведено.

Крім того, спостерігається зниження реалізації послуг; підприємство працює на умовах скороченого робочого тижня з додатковими вихідними днями. Тож не має можливості фінансувати коштом власних коштів капітальні видатки.

«У разі подальшого недофінансування КП «Кременчукводоканал» не зможе підтримувати в належному технічному стані мережі, споруди та виробниче обладнання. Подальша експлуатація основних засобів без належних капіталовкладень може призвести до непередбачених наслідків», — йдеться в документі.

Серед нагальних потреб, які потрібно вирішити, в КП називають такі:

Відновлення трубчастих колодязів ;

Встановлення приладів обліку холодної води на 881 багатоквартирному будинку.

Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних та каналізаційних спорудах

Заміна аварійних мереж водопостачання і водовідведення, значна частина з яких перебуває в аварійному стані і потребує негайної заміни (використовується з 2000-х років)

У Кременчуці 75% мереж водовідведення — аварійні

Придбання каналізаційних люків

Заміна водопровідних насосних агрегатів

Заміна технологічного устаткування хлорного господарства, придбання активованого вугілля для очищення води

Придбання спецтехніки – гідравлічний бульдозер, екскаватор-навантажувач, самоскид, ремонтно-відновлювальна машина, мулосос, оперативний аварійний автомобіль тощо.

Розробка проєктів реконструкції каналізаційних напірних колекторів. Напірний каналізаційний колектор Д 500 мм від СП-12 до КОС, збудований у 1970 році. Має 100 % зношеність.

Виплата зарплати працівникам за вересень-грудень, а також додаткової зарплати працівникам як заохочення за ліквідацію наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор» у червні

Гроші на виплати по кредиту

Найбільші статті витрат за програмою (витрати протягом трьох років):

157,5 млн гривень — заміна аварійних мереж водовідведення (напірні та самопливні каналізаційні колектори)

каналізаційні колектори) 145,6 млн гривень — капремонт окремих вузлів та систем (ділянок) аварійного самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм (від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по вул. Леонова, 1-В)

самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм (від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по вул. Леонова, 1-В) 63,6 млн гривень — придбання та встановлення запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів)

зворотних клапанів) 45 млн гривень — заміна аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної води)

питної води) 37,5 млн гривень — погашення основної суми за кредитом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)

30,6 млн гривень — заміна аварійних ділянок на мережах водопостачання і водовідведення та споруд на них

водовідведення та споруд на них 26,4 млн гривень — придбання спеціалізованої техніки

23,7 млн гривень — встановлення приладів обліку холодної води

21,06 млн гривень — придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води.

По роках витрати складуть: у 2022 році – 308,5 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень.

Водночас у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за питання житлово-комунального господарства у місті, повідомив, що вказана програма — це більше декларативний документ.

«Це наші побажання та реальні потреби, виходячи із наявного стану комунікацій», — сказав він.

Таким чином невідомо, як фінансуватимуть потреби Кременчукводоканалу. Зазначимо, що на кожній сесії міської ради депутати постійно вносять зміни у всі міські програми.

Своєю чергою редакція направила офіційний запит до КП «Кременчукводоканал» щодо доходів та витрат підприємства у 2021 та 2022 році.