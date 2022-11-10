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Топ новина, Кременчук, Гроші

Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства 

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 216

У КП «Кременчукводоканал» жаліються на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 182,4 млн гривень, у 2025 році 159,6 млн гривень. Втім, такі гроші навряд чи знайдуться і в бюджеті Кременчука.

КП «Кременчукводоканал» за три роки планує витратити 650,6 млн гривень з міського бюджету. Про це стало відомо з Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради наприкінці жовтня. 

Вказана Програма прийнята для приведення технічного стану  мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення до нормативних вимог, а також для безперебійного надання цих послуг населенню.

У пояснювальній записці до документа вказано, що за період воєнного КП «Кременчукводоканал» опинилось у складних фінансових умовах: вартість послуг водопостачання та водовідведення збільшилась (подорожчали хімічні реагенти, паливно-мастильні матеріали тощо), а коригування тарифів не проведено.

Крім того, спостерігається  зниження реалізації послуг; підприємство працює на умовах скороченого робочого тижня з додатковими вихідними днями. Тож не має можливості фінансувати коштом власних коштів капітальні видатки.

«У разі подальшого недофінансування КП «Кременчукводоканал» не зможе підтримувати в належному технічному стані мережі, споруди та виробниче обладнання. Подальша експлуатація основних засобів без належних капіталовкладень може призвести до непередбачених наслідків», йдеться в документі.

Серед нагальних потреб, які потрібно вирішити, в КП називають такі:

  • Відновлення трубчастих колодязів;
  • Встановлення приладів обліку холодної води на 881 багатоквартирному будинку.  
  • Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних та каналізаційних спорудах
  • Заміна аварійних мереж водопостачання і водовідведення,  значна частина з яких перебуває в аварійному стані і потребує негайної заміни (використовується з 2000-х років)

У Кременчуці 75% мереж водовідведення — аварійні

  • Придбання каналізаційних люків
  • Заміна водопровідних насосних агрегатів
  • Заміна технологічного устаткування хлорного господарства, придбання активованого вугілля для очищення води
  • Придбання спецтехніки – гідравлічний бульдозер, екскаватор-навантажувач, самоскид, ремонтно-відновлювальна машина, мулосос, оперативний аварійний автомобіль тощо.
  • Розробка проєктів реконструкції каналізаційних напірних колекторів. Напірний каналізаційний колектор Д 500 мм від СП-12 до КОС, збудований у 1970 році. Має 100 % зношеність.
  • Виплата зарплати працівникам за вересень-грудень, а також  додаткової зарплати працівникам як заохочення за ліквідацію наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор» у червні
  • Гроші на виплати по кредиту

Найбільші статті витрат за програмою (витрати протягом трьох років):

  • 157,5 млн гривень — заміна аварійних мереж водовідведення (напірні та самопливні каналізаційні колектори)
  • 145,6 млн гривень — капремонт окремих вузлів та систем (ділянок) аварійного самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм (від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по вул. Леонова, 1-В)
  • 63,6 млн гривень — придбання та встановлення запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів)
  • 45 млн  гривень — заміна аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної води)
  • 37,5 млн гривень — погашення основної суми за кредитом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)
  • 30,6 млн гривень — заміна аварійних ділянок на мережах водопостачання і водовідведення та споруд на них
  • 26,4 млн гривень — придбання спеціалізованої техніки
  • 23,7 млн гривень — встановлення приладів обліку холодної води
  • 21,06 млн гривень — придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води.

По роках витрати складуть: у 2022 році – 308,5 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень.

Водночас у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за питання житлово-комунального господарства у місті, повідомив, що вказана програма — це більше декларативний документ.

«Це наші побажання та реальні потреби, виходячи із наявного стану комунікацій», сказав він.

Таким чином невідомо, як фінансуватимуть  потреби Кременчукводоканалу. Зазначимо, що на кожній сесії міської ради депутати постійно вносять зміни у всі міські програми.

Своєю чергою редакція направила офіційний запит до КП «Кременчукводоканал» щодо доходів та витрат підприємства у 2021 та 2022 році.

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Кременчукводоканал бюджет програма
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