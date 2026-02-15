Світло, ракети, обшуки й суди: чим жив Кременчук цього тижня

Ми зібрали основні новини, що трапилися у Кременчуці та області упродовж тижня

Ситуація з енергетикою

«Укренерго» застосовувало всі типи обмежень електропостачання на Полтавщині — погодинні, аварійні та спеціальні. У громаді почастішали випадки агресії щодо працівників «Полтаваобленерго» на тлі тривалих відключень електроенергії. Зеленський заявив, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням. Також він доручив забезпечити громади Полтавщини «Пакунками тепла».

У Кременчуці запропонували створити тимчасову контрольну депутатську комісію, яка б вивчила ситуацію з електропостачанням у місті та області. Тоді як очільники обласних військових адміністрацій отримали два тижні на підготовку детальних планів стійкості регіонів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Зокрема, Полтавська обласна військова адміністрація має подати план стійкості регіону до можливих атак і блекаутів.

Безпекова ситуація

11 лютого на території приватного подвір’я впала бойова частина російської ракети Х-101. А за кілька днів, 13 лютого, після чергової повітряної атаки в полі виявили ударний безпілотник типу «Герань-2», оснащений суббоєприпасами КПТМ-3 та основною бойовою частиною, які не здетонували. В обох випадках фахівці знешкодили небезпечні елементи та транспортували їх на спеціальний майданчик, де знищили контрольованим підривом.

Борги за тепло

Верховний Суд задовольнив касацію жительки Кременчука та зобов’язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати їй нарахування за опалення і гарячу воду за тарифами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Міська влада планує використати це рішення для створення прецеденту та організації масової подачі судових позовів кременчуківцями. Наразі звернення до суду щодо повернення коштів подали вже близько 1300 споживачів, і міський голова закликав мешканців лівобережжя, які бажають повернути переплату, звертатися на перший поверх міської ради.

Передислокація «льотки»

Працівники Кременчуцького льотного коледжу звернулися до президента та уряду через рішення про передислокацію закладу. Вони попереджають про ризики втрати кадрів, зриву навчання та акредитацій. На засіданні постійної комісії міськради з питань промисловості депутат Терещенко назвав передислокацію «рейдерським захопленням». Згодом, на сесії міськради депутати направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу.

Нова нагорода

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади спрямовують майже пів мільйона гривень на придбання нових нагород «Захисник України — Герой Кременчука»: їхнє вручення у місті запровадили торік. Нагороди отримають 83 родини військовослужбовців, які загинули у різні роки війни.

Допит віцемерки

11 лютого в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка № 19 внаслідок падіння дерева. Там нарешті допитали заступницю міського голови Кременчука Ольгу Усанову. Віцемерку викликали до суду як свідка, оскільки вона очолювала міську комісію, яка перевіряла готовність закладу дошкільної освіти до початку навчального року. За словами Ольги Усанової, дерева на території дитсадка ніхто окремо не обстежував.

«Маркетопт» будує спорткомплекс

У Кременчуці приватному підприємству «Естейт Дівелоп» планують передати в оренду земельну ділянку для завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з готелем та кафе-баром. Ділянку надають строком на три роки. Компанія входить до корпоративної групи «Маркетопт».

Вибух на Молодіжному

11 лютого в одній із квартир на вулиці Володимира Великого вибухнув газовий балон. Термічні опіки отримав 58-річний чоловік. Медики доставили його до місцевої лікарні. Стан потерпілого — середньої тяжкості. Також до поліції надійшов ряд повідомлень про пошкодження майна інших квартир та припаркованого поруч автомобіля.

За вказаним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Автобус у кюветі

9 лютого на вулиці Свіштовській маршрутний автобус, під керуванням 66-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів. Травми отримали водій та 58-річна кондукторка. Постраждалих ушпиталили.

Обшуки в ТЦК

10 лютого у Третьому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходится в Семенівці, пройшли обшуки. Слідчі перевіряли, чи змінювали в електронній базі дані про військовозобов’язаних. Йдеться про можливе зняття окремих людей з розшуку через втручання в комп’ютерну систему.