На трасі Київ–Харків біля Великої Кручі у ДТП травмувалися двоє людей

14 лютого

14 лютого близько 13.30 на автодорозі Київ–Харків поблизу села Велика Круча Лубенського району сталася ДТП із потерпілими. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Toyota під керуванням 57-річного водія та Kia, за кермом якої перебував 58-річний чоловік.

Унаслідок аварії травмувалися водій Toyota та 51-річна пасажирка автомобіля Kia. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обставини ДТП встановлює слідство.

