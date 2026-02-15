ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На трасі Київ–Харків біля Великої Кручі у ДТП травмувалися двоє людей

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 148

 Зіткнулися Toyota та Kia

14 лютого близько 13.30 на автодорозі Київ–Харків поблизу села Велика Круча Лубенського району сталася ДТП із потерпілими. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Toyota під керуванням 57-річного водія та Kia, за кермом якої перебував 58-річний чоловік.

Унаслідок аварії травмувалися водій Toyota та 51-річна пасажирка автомобіля Kia. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що біля Лохвиці зіткнулися ВАЗ і Chevrolet — травмовані двоє водіїв.

Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
