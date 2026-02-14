Завтра на Полтавщині знову застосують графіки знеструмлень

«Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 15 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 10.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.

з 10.00 по 15.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 15.00 по 22.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4,5.

з 22.00 по 24.00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у вівторок, 10 лютого, за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед усіх регіонів країни.

Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.