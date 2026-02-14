Як вижити в поїзді під час обстрілу: в «Укрзалізниці» оновили правила безпеки для пасажирів під час атак

«Укрзалізниця» розробила детальний алгоритм дій для пасажирів на випадок атаки. Оновлені правила безпеки надіслали користувачам у мобільному застосунку компанії.
У компанії повідомили, що провідники вже пройшли інструктажі та знають, як координувати пасажирів у критичній ситуації.
Якщо провідник попередив про загрозу атаки, пасажирам радять:
Основна мета — зменшити ризик травм від уламків та скла.
У разі евакуації пасажири мають чітко виконувати команди поїзної бригади та залишити особисті речі у вагоні, щоб не створювати перешкод у проходах.
Особливу увагу слід приділяти тим, хто потребує допомоги:
В «Укрзалізниці» наголошують, що залізничники одразу вживають заходів, щоб взяти ситуацію під контроль, а чітке виконання інструкцій підвищує безпеку пасажирів.
Нагадаємо, що минулого жовтня дронової атаки зазанало локомотивне депо в Полтаві.
