Як вижити в поїзді під час обстрілу: в «Укрзалізниці» оновили правила безпеки для пасажирів під час атак

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 263

 У застосунку УЗ з'явився алгоритм дій на випадок загрози

«Укрзалізниця» розробила детальний алгоритм дій для пасажирів на випадок атаки. Оновлені правила безпеки надіслали користувачам у мобільному застосунку компанії.

 

У компанії повідомили, що провідники вже пройшли інструктажі та знають, як координувати пасажирів у критичній ситуації.

Що робити під час сигналу про небезпеку

Якщо провідник попередив про загрозу атаки, пасажирам радять:

  • негайно відійти від вікон;
  • присісти або лягти на підлогу вагона;
  • прикрити голову та шию руками, одягом, ковдрою чи подушкою;
  • не пересуватися вагоном без крайньої потреби;
  • не користуватися міжвагонними переходами.

Основна мета — зменшити ризик травм від уламків та скла.

Правила під час евакуації

У разі евакуації пасажири мають чітко виконувати команди поїзної бригади та залишити особисті речі у вагоні, щоб не створювати перешкод у проходах.

Особливу увагу слід приділяти тим, хто потребує допомоги:

  • супроводжувати дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю;
  • зберігати спокій і говорити з дітьми впевненим тоном;
  • у разі наявності постраждалих повідомити провідника та, за можливості, надати домедичну допомогу.

В «Укрзалізниці» наголошують, що залізничники одразу вживають заходів, щоб взяти ситуацію під контроль, а чітке виконання інструкцій підвищує безпеку пасажирів.

Нагадаємо, що минулого жовтня дронової атаки зазанало локомотивне депо в Полтаві.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця інструкція
