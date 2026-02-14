«Кременчук» вдома розгромив «Крижинку-Кепіталз» 12:1

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 82

13 лютого ХК «Кременчук» на своєму льоду розгромив «Крижинку-Кепіталз» із рахунком 12:1. Господарі забезпечили собі перевагу вже у першому періоді — 4:0. У другому закинули ще п’ять шайб і фактично зняли питання щодо переможця. У завершальній двадцятихвилинці команди обмінялися голами.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Вʼячеслав Андрущенко, який оформив покер. Також відзначилися Брага (двічі), Матусевич, Геворкян, Абаджян, Попережай та Крівошапкін.

Підсумковий рахунок — 12:1 на користь «Кременчука».

Попереду в команди виїзний матч.

Нагадаємо, що хокеїст «Кременчука» Артем Целогородцев перейшов в «Одещину».