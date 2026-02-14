ГО "Захист держави"
Зеленський підписав закон про житлову політику — нові правила оренди та іпотеки

Сьогодні, 10:03

 Черги на житло переведуть у цифровий формат, службові квартири не приватизуватимуть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики. Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Документ передбачає впровадження нової системи забезпечення громадян житлом. Зокрема, йдеться про розвиток соціального та службового житла і створення спеціальних житлових фондів.

Закон також вводить нові механізми:

  • соціальну оренду житла;
  • оренду з правом викупу;
  • доступні кредити на житло — іпотеку та лізинг.

Крім того, держава планує залучати міжнародну фінансову допомогу, кошти донорів і міжнародних організацій для розвитку житлового фонду.

Черга — в електронному форматі

У межах реформи створять Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему та реєстр житлових потреб. У ній збиратимуть дані про наявне житло, черги, заявки та програми підтримки.

У Верховній Раді зазначили, що черга на житло збережеться, але працюватиме в цифровому форматі.

— Усі заяви оброблятимуться через єдину систему, що дозволить автоматизувати процес, мінімізувати вплив посадових осіб і пришвидшити розгляд, — йдеться у повідомленні.

Громадяни зможуть відстежувати свій статус і отримувати інформацію про доступні житлові програми.

Приватизацію службового житла заборонили

Закон забороняє приватизацію службового та комунального житла. У парламенті пояснюють, що це потрібно для збереження державного та комунального житлового фонду для тих, хто потребує підтримки.

Для окремих категорій громадян — зокрема випускників інтернатів і дітей-сиріт — передбачили конкретні строки та механізми забезпечення тимчасовим або соціальним житлом, а також пільгові умови кредитування.

У Раді наголошують, що нова цифрова система розподілу житла має унеможливити суб’єктивне втручання та зробити процес прозорішим.

Нагадаємо, що 13 січня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який був зареєстрований у парламенті рік тому — 6 січня 2025 року. Після його підписання Президентом України та оприлюднення втрачають чинність Житловий кодекс України, затверджений ще у 1983 році, та Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» (1992 рік).

Автор: Руслана Горгола
