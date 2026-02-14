Уряд не подасть у лютому законопроєкт про ПДВ для ФОПів

Сьогодні, 12:02

Кабінет міністрів у лютому не подаватиме до Верховної Ради законопроєкт про запровадження податку на додану вартість для ФОПів. Про це під час години запитань до уряду повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона не уточнила, коли саме уряд внесе відповідний документ до парламенту. Наразі тривають консультації щодо його змісту.

Запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для укладення нової чотирирічної програми співпраці обсягом 8,1 млрд дол.

Угода з МВФ також пов’язана з отриманням фінансування від Європейського Союзу на 2026–2027 роки — йдеться про 90 млрд євро, які Україна планує спрямувати на оборонні та цивільні потреби.

Попередньо вимога передбачала, що платниками ПДВ стануть усі ФОПи з оборотом понад 1 млн грн. Водночас зараз в уряді обговорюють можливість підвищити цей поріг до 2 млн грн.

Також розглядають варіант скасування блокування податкових накладних для ФОПів і спрощення адміністрування цього податку.

