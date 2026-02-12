Підтримка підприємців під час енергокризи: у Кременчуці хочуть розробити програму допомоги бізнесу

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 96

У Кременчуці можуть створити програму підтримки підприємців, які працюють в умовах тривалих відключень електроенергії. Про це стало відомо під час постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики.

Зокрема, від голови комісії, депутата Дениса Терещенка пролунала ініціатива розпочати підготовку окремої програми допомоги, насамперед для фізичних осіб-підприємців. Депутати зазначили, що бізнес змушений працювати на генераторах або скорочувати діяльність через перебої зі світлом, а міська програма підтримки наразі відсутня.

Серед можливих варіантів допомоги обговорювали можливі податкові пільги або зменшення місцевих податків.

Водночас депутати звернули увагу, що бюджет громади наповнюється саме коштом бізнесу, тому будь-які податкові пільги можуть вплинути на доходи міста. Також постало питання критеріїв — кому саме надавати допомогу та чи зможе місто підтримати всіх охочих.

За підсумками обговорення комісія підтримала пропозицію розпочати процес підготовки програми. До роботи планують залучити профільне управління та депутатів, які мають подати письмові пропозиції щодо формату підтримки, категорій отримувачів та можливих джерел фінансування.

Остаточні параметри програми мають визначити після додаткових розрахунків і консультацій.

