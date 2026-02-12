Поліція Полтавщини підозрює жінку у катуванні та знущанні з неповнолітніх сестер

Про факти насильства правоохоронці дізналися після того, як діти, не витримавши жорстокості старшої сестри, втекли з дому

Слідчі поліції повідомили про підозру 30-річній жительці одного із сіл Полтавського району у вчиненні катування щодо двох неповнолітніх сестер віком 13 та 17 років. Про факти насильства правоохоронці дізналися після того, як діти, не витримавши жорстокості родички, втекли з дому. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Подія сталася у вересні 2025 року. За даними досудового розслідування, жінка протягом кількох днів застосовувала до дівчат фізичне насильство та психологічний примус. Також слідчі встановили факт заподіяння одній із неповнолітніх легких тілесних ушкоджень.

Після розшуку дівчат та з’ясування причин їхньої втечі поліцейські негайно розпочали кримінальне провадження. Наразі неповнолітні діти перебувають у безпечних умовах – у свого родича в іншій області.

Досудове розслідування здійснюється слідчим підрозділом поліції за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років.

Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що у Полтаві судять жінку за підозрою у катуванні двох неповнолітніх дівчат: вона ставила їх навколішки на гречку, забороняла їсти і спати, а також била металевою ложкою.

Ми також писали, що асистентку вчителя з Зінькова підозрюють у викраденні та катуванні 12-річного школяра.