ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини підозрює жінку у катуванні та знущанні з неповнолітніх сестер

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 6

  

Про факти насильства правоохоронці дізналися після того, як діти, не витримавши жорстокості старшої сестри, втекли з дому

Слідчі поліції повідомили про підозру 30-річній жительці одного із сіл Полтавського району у вчиненні катування щодо двох неповнолітніх сестер віком 13 та 17 років. Про факти насильства правоохоронці дізналися після того, як діти, не витримавши жорстокості родички, втекли з дому. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Подія сталася у вересні 2025 року. За даними досудового розслідування, жінка протягом кількох днів застосовувала до дівчат фізичне насильство та психологічний примус. Також слідчі встановили факт заподіяння одній із неповнолітніх легких тілесних ушкоджень.

Після розшуку дівчат та з’ясування причин їхньої втечі поліцейські негайно розпочали кримінальне провадження. Наразі неповнолітні діти перебувають у безпечних умовах – у свого родича в іншій області.

Досудове розслідування здійснюється слідчим підрозділом поліції за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років.

Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що у Полтаві судять жінку за підозрою у катуванні двох неповнолітніх дівчат: вона ставила їх навколішки на гречку, забороняла їсти і спати, а також била металевою ложкою. 

Ми також писали, що асистентку вчителя з Зінькова підозрюють у викраденні та катуванні 12-річного школяра.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини діти катування знущання неповнолітні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх