Гідрометцентр попередив про небезпечні погодні явища на Полтавщині у п’ятницю, 13 лютого

У Полтавській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Уночі та вранці у п’ятницю, 13 лютого вдень, очікується туман, видимість 200-500 м. Рівень небезпечності — перший, жовтий. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, учора ми писали, що упродовж першої декади лютого середні добові показники температури повітря коливалися від 1 до 19 градусів морозу. Такий низький середньодекадний режим не фіксувався з 2012 року.