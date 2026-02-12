ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

П’ять родин з Полтави отримають компенсації за житло, пошкоджене російськими обстрілами

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 110

 

Сума компенсації становить понад 200 тисяч гривень 

Ще п’ять полтавських родин отримають грошові компенсації за житло, пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Відповідне рішення ухвалили 12 лютого на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Про це повідомляє виконувачка обовʼязків міскього голови Полтави Катерина Ямщикова. 

Виконком погодив п’ять заяв від мешканців громади на виплату коштів для відновлення домівок. Загальна сума компенсацій становить 277 677 гривень.

Як зазначають у міській раді, кошти на відшкодування не виділяються з бюджету Полтавської громади. Виконавчий комітет лише затверджує рішення спеціальної комісії, яка проводить обстеження пошкодженого або знищеного житла. Фінансування здійснюється з державного бюджету в межах програми «єВідновлення».

Нагадаємо, що у Полтаві вперше виплатять гроші військовому, який повернувся з російського полону.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: пошкоджене житло компенсація
